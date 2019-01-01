قطعة لا يُستهان بها.. دليلك الكامل لارتداء الأحزمة

وكالات / سما /

يُمكن ارتداء الأحزمة لأسباب مختلفة ومتنوعة، سواء كان ذلك كي تزيد مظهرك أناقة، أو لأن سروالك قد يكون واسعاً بعض الشيء، ربما تتفاجأ بالتأثير الكبير الذي يضيفه ارتداء الحزام على مظهرك وإطلالتك، فهي قطعة ملابس صغيرة وأنيقة، ولكن تأثيرها لا يُستهان به.

لسوء الحظ، فإن الكثير من الرجال لا يعرفون شيئاً عن الأحزمة سوى أنهم يلفونها حول خصرهم؛ لذلك سنتحدث عن أنواع الأحزمة وكيفية اختيارها، وفي ما يلي نُقدم دليلاً كاملاً يساعدك على ارتداء الأحزمة.

متى يجب عليك ارتداء الأحزمة؟

بصورة عامة، يجب عليك ارتداء الأحزمة مع جميع السراويل، بما في ذلك السروال الجينز الذي يحتوي على حلقات للأحزمة، وبالتأكيد عليك ارتداء الحزام مع البدلات الرسمية، بالنسبة إلى الإطلالات الكاجوال، فإن ارتداء الحزام مع سروال وقميص مفتوح سيجعلك تبدو في غاية الأناقة.

وعندما لا تشعر بالرغبة في ارتداء الأحزمة فمن الممكن أن ترتدي الحمالات بديلًا أنيقًا وممتعًا ومختلفًا، لأن الحمالات قطعة مناسبة للرجال أصحاب البنى الضخمة والأجسام العريضة، كما أنها تجعل الرجل القصير يبدو أكثر طولاً.

ولكن تجنب أن ترتدي الحمالات مع الأحزمة، فالأمر سوف يبدو أشبه وكأنك تخشى السقوط من ملابسك، وسوف تظهر كشخص مُزعج وغير واثق بنفسك وبإطلالته.

ما الفرق بين الأحزمة الكاجوال والرسمية؟

توجد عدة اختلافات بين الأحزمة الكاجوال والرسمية، التي نستعرضها في ما يلي..

الأحزمة الرسمية

تكون ذات إبزيم صغير وأكثر نعومة وكلاسيكية، كما أنها تكون غير عريضة، وأكثر نعومة، ودائماً تُصنع من الجلد.

الأحزمة الكاجوال

تكون ذات إبزيم ضخم وكبير، كما أن حجمها يختلف منها العريض جداً أو الرفيع جداً، وليس من الضروري أن تكون ناعمة، وتصنع من مواد مختلفة مثل الجلد والقماش والصوف وغيرها.

كيف تختار حجم الحزام المناسب؟

الأحزمة الكاجوال والعادية التي ترتديها يتم تغييرها كثيرًا، وقد تشتري الكثير منها وتستبدلها بأخرى طوال الوقت، ولكن الأحزمة الرسمية يجب أن تكون باهظة الثمن وشديدة التميز والأناقة، كذلك يجب أن تكون متينة حتى تدوم لفترة طويلة، لذلك لا تشعر بالندم أثناء إنفاق مبالغ مادية كبيرة عند شرائها.

الأحزمة الجلد الجيدة والمتينة غالباً ما تكون مصنوعة من جلد العجل، فهي المادة الأكثر شيوعاً واستخداماً، ويتميز بكونه حزاماً جيداً وناعماً ومرناً، ولا تنسى عند اختيار الأحزمة مراعاة الأبزيم أو الحلية الموجودة عليه، فيجب أن يكون حجمها مثالياً ومناسباً لشكل ملابسك.

يجب أن يكون حجم الأحزمة الخاص بك يزيد بنسبة 1-2 بوصة على حجم الخصر الخاص بسروالك، وإذا كان قياسك في السراويل 40، فمن الضروري أن يكون قياس الحزام يتراوح بين 41 و42.

علاوة على ذلك تستطيع قياس طول الأحزمة الجديدة من خلال الحزام القديم، وعندما تشتري مشبك أو إبزيم للحزام، فتذكر أنه سوف يضيف بعض الطول إلى الحزام.

إذا أعجبك حزام لا يناسب قياسك، فلا تحاول زيادة الثقوب والفتحات الموجودة فيه بسكين أو مقص؛ لأنك سوف تشوه شكله، عليك أن تنقله إلى أحد العاملين في هذا المجال والمتخصصين؛ لكي يصنع لك بعض الثقوب بطريقة صحيحة.

ويعد اللون البني الأكثر شيوعاً وتنوعاً بين الأحزمة الكاجوال، كما أن الأحزمة السوداء لا تتوافق مع السراويل الجينز والكاكي، والأحزمة غير الجلدية لا يمكن ارتداؤها مع الملابس الكلاسيكية.