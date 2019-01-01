تعرف على الحالات التي تؤدى إلى ضرورة استئصال الكلى

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الاستئصال الكلوي هو إزاله الكلى جراحيا، فهى العضو الذي يرشح الفضلات من الدم وينتج البول، ويملك كل إنسان كليتين فى الجانبين اليمين واليسار، طول كل منها حوالي من 4 : 5 بوصات ، وهي تقع في الجزء الخلفي من البطن ، أسفل الحجاب الحاجز، خلف الكبد على اليمين، والطحال على اليسار، وفقا لموقع " drugs".

يتم حماية جزء من كل كلية عن طريق واحد أو اثنين من الضلوع والعضلات التي تغطي الظهر والجانب من الجسم ، وهناك نوعان من عمليات استئصال الكلى إما كلى أو جزء من كلية واحدة أو الكليتين:

استئصال الكلية الجزئي: تتم إزالة جزء من كلية واحدة.

استئصال الكلية البسيط: تتم إزالة كل الكلى.

استئصال الكلية الجذري: تتم إزالة كل كلية واحدة مع الغدة الكظرية المجاورة (الغدة المنتجة للأدرينالين التي تقع فوق الكلى) والغدد الليمفاوية المجاورة.

استئصال الكلية الثنائي: تتم إزالة كلتا الكليتين

يتم إجراء عملية استئصال الكلية عن طريق الجراحة التقليدية المفتوحة لاستئصال الكلية البسيط، حيث يزيل الجراح الكلى من خلال شق قياسي (قطع جراحي) يتراوح طوله بين 8 و 12 بوصة، عندما يكون ذلك ممكنًا ، يتم إجراء هذا الشق في جانب الجسم للسماح للجراح بالوصول إلى الكلية مع إزعاج أعضاء البطن إلى الحد الأدنى ومع ذلك ، بناءً على سبب استئصال الكلية وصحة المريض، قد يتم إجراء شق في الجزء الأمامي من البطن أو في الظهر.

في الإجراء بالمنظار، تصنع أربعة شقوق صغيرة في جدار البطن، يستخدم الطبيب منظار البطن (أداة على شكل قضيب مع كاميرا للعرض داخل الجسم) لتوجيه الأدوات الجراحية ولتحرير الكلى، في حالة إزالة الكلى للتبرع ، يجب توسيع شق واحد إلى ما بين 6 و 9 سنتيمترات حتى يمكن إزالة الكلى في قطعة واحدة، عادةً ما يكون هذا الشق الأكبر بجوار السرة .

تتم كل من استئصال الكلية المفتوح التقليدي واستئصال الكلية بالمنظار مع المريض تحت التخدير العام ، بحيث لا يكون المريض مستيقظًا أثناء العملية، عادةً ما تسبب استئصال الكلية بالمنظار ألمًا أقل خلال فترة الاستشفاء من استئصال الكلية التقليدي، وتتيح الشفاء بشكل أسرع وتندب أقل وضوحًا.

ومع ذلك، فإن استئصال الكلية بالمنظار يستغرق وقتًا أطول تحت التخدير أكثر من عملية استئصال الكلية المفتوحة.

يمكن اللجوء لإستئصال الكلية لإزالة الكلى للأسباب التالية

1- الإصابة بسرطان الكلى.

2- تلف الكلى، والضرر يسبب أعراض أو مشاكل متكررة (مثل العدوى)، يمكن أن يكون الضرر الناجم عن العدوى، حصى الكلى أو الخراجات، يمكن أن يحدث الضرر أيضًا إذا زاد البول من ضغط بسبب انسداد في مكان ما في الجهاز البولي.

3- يعاني المريض من ارتفاع حاد في ضغط الدم بسبب ضيق الشريان الكلوي في هذه الحالة، ينتج عن الشريان المصاب تلف في كلية واحدة، عادةً لا يعالج استئصال الكلية ارتفاع ضغط الدم في هذا المرض، لكنه يمكن أن يجعل السيطرة على ضغط الدم أكثر قابلية للإدارة.

4- تسببت الصدمة الشديدة، مثل حادث سيارة، في إتلاف الكلى بشكل لا يمكن إصلاحه.

5- شخص واحد يرغب في التبرع بالكلى لشخص آخر.

6- تم رفض الكلى المزروع من قبل جسم المتلقي ولا يعمل، تسمى عملية جراحية لإزالة هذه الكلى استئصال الكلية الخيفي وتختلف جراحيا عن إزالة الكلى المريض.

كيف يتم تجهيز المريض لعمليه استئصال الكلى

قبل أسبوع تقريبًا من الجراحة، يحتاج المريض إلى التوقف عن تناول الأسبرين والأدوية الأخرى التي تزيد من سيولة الدم، بدءًا من منتصف الليل في الليلة التي تسبق الجراحة، يجب ألا يأكل المريض أو يشرب أي شيء هذا يقلل من خطر القيء أثناء الجراحة، وكجزء من الاستعدادات العامة للجراحة، سيقوم الطبيب بمراجعة الحساسية والتاريخ الطبي والجراحي، فى حاله إذا كانت المريضة حامل يجب عليها إخبار الطبيب قبل الجراحة.

مخاطر عمليات استئصال الكلى

تعتمد مخاطر الإجراءات على نوع استئصال الكلية (بسيط ، جذري ، ثنائي ، بالمنظار) وعلى النهج الجراحي (موقع شق). بعض المخاطر تشمل:

إصابة الأعضاء المجاورة ، مثل الأمعاء والكبد والطحال والبنكرياس.

نزيف،إما داخل البطن أو من الجرح الجراحي.

قطع عرضي أو ثقب في تجويف الصدر ، مما تسبب في انهيار الرئة.

انخفاض مؤقت في وظائف الرئة بعد الجراحة مباشرة.

عدوى الجرح.

انخفاض مؤقت في وظائف الكلى إذا تمت إزالة كلية واحدة فقط.

إصابة الأعصاب بالقرب من موقع الشق.

فتق (انتفاخ الأمعاء) يسبب نتوءًا تحت ندبة الشق.