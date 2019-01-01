  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

قصة اسم عمرو دياب الحقيقي

الأحد 24 نوفمبر 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة اسم عمرو دياب الحقيقي


وكالات / سما /

ظهر الموسيقار هاني شنودة، في أحد اللقاءات التليفزيونية وصرّح بأن الهضبة عمرو دياب، اسمه الحقيقي ليس عمرو حيث قال: "اسمه مش عمرو لكن آخر الاسم دياب".

وأكد هاني شنودة أن عمرو دياب هو من دق باب غرفته في أحد الفنادق ببورسعيد، وطلب منه أن يعمل في مجال الغناء ويذهب معه إلى مصر، قائلًا: "شفت في عنيه نظرة بتقول إنه مش راجع بورسعيد تاني وإنه هيرمي كل ده وراه وهيعمل مستقبل جديد".

وأوضح أنه قال لـ عمرو دياب: "إنت عندك مشكلتين.. الأولى اللكنة.. والثانية إنك قاعد فـي بورسعيد".

وأضاف هاني شنودة أنه فوجئ بعمرو صباح اليوم التالي يقف وسط الفرقة ومستعد للمغادرة إلى مصر معهم، فسأله: "أين ستعيش في مصر؟"، فرد عليه قائلًا: "مالكش دعوة بحاجة أنا هتصرف".

كما أكد الموسيقار هاني شنودة أنه توسط لـ "عمرو دياب" بعد ذلك للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

#هاني شنودة #عمرو دياب

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

نائب السفير العمادي في غزة غداً لصرف المنحة القطرية

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

غزة : العاملون في جامعة الأقصى يعلنون تعليق الدوام كلياً غدا الأحد

"لا لاستقبال القتلة".. اشتباكات بالأيدي بين مؤيدين لفلسطين وجنود الاحتلال في كندا

الأخبار الرئيسية

حوامات

نتنياهو: الحوامات قوة تتعاظم وتشكل تهديد جدي لأمننا

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال : علينا ان نمضي قدماً بالتفاهمات مع حماس ..و"الشاباك" يعترض

غانتس

غانتس يهاجم نتنياهو ويقترح تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها أول عامين