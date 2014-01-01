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فوائد الجوز للنساء لا توصف !

الأحد 24 نوفمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد الجوز للنساء لا توصف !


وكالات / سما /

فوائد الجوز للنساء والرجال لا لبس فيها. إذ إنّ المكسرات النيئة جميعها تشكل منجمًا حقيقيًّا للصحة.
اكتشفي مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، فوائد الجوز للنساء خصوصًا، في الموضوع الآتي:

فوائد الجوز في تقوية المناعة

يحتوي الجوز على المركّبات المضادّة للأكسدة، وهو يساهم في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض المختلفة. كما ويحتوي خصوصًا على مواد مضادّة للسرطان.


فوائد في تخفيض الوزن

يساهم الجوز في تخفيض الوزن، فقد أكدّت الدراسات أنّ تناول بضع حبّات من الجوز قبل الأكل، يمكن أن يقلّل الشهية، أي تناول كميات أقل من الطعام في الوجبة. ولكن يجب التنبّه إلى كمية الجوز المتناولة، كون هذه المكسرات تحتوي على وحدات حرارية عالية.
ننصحكِ بالاكتفاء بـ 4 أنصاف من الجوز فقط كوجبة خفيفة (سناك).

فوائد الجوز للمزاج والنوم

يحتوي الجوز على الأوميغا 3 مجموعة من الفيتامينات بي B ، فيساهم بذلك في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب، والتخلص من التوتر والقلق والتعب والإرهاق والأرق.

فوائد الجوز لصحة القلب
 
بسبب إحتوائه على الأوميغا 3، يقلل الجوز من مستوى الكولسترول الضارّ LDL، ويعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد الجوز للصحة الجنسية

يحتوي الجوز على الأحماض الدهنية الأساسية، وهو يساعد على تحفيز القدرة الجنسية.

#الجوز #النساء #الصحة

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