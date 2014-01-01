وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات "الشؤون"

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأحد إن موعد صرف شيكات التنمية الاجتماعية سيكون بعد صرف رواتب موظفي السلطة.

وأضاف مجدلاني لإذاعة صوت الشعب ،انه يتوقع ان تصرف مستحقات وشيكات الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة بعد صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل.

وعبر عن أمله بأن تكون التنمية الاجتماعية جاهزة بداية الشهر المقبل لصرف مستحقات الأسر الفقيرة والبالغ عددها 71 ألف أسرة.

وقال :" الوضع صعب والآن انتهينا من عملية المراجعة على النظام بما في ذلك إضافة أسر وحجب بعض الأسر التي لا تستحق والتي لديها دخل".

وأضاف مجدلاني :" الدفعة السابقة كان هناك زيادة بحدود 4 مليون شيكل لأننا زدنا المبلغ الذي كان مخصص لبعض الأسر، لحوالي 23 ألف أسرة، وبعد البحث ربما يكون هناك زيادة لبعض الأسر"، موضحا أنه من الصعب تحديد مبلغ الزيادة في مستحقات الشؤون الاجتماعية، حتى اللحظة.