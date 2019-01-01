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الاحتلال يمنع ترميم المدخل الترابي لتجمع جبل البابا شرق القدس

السبت 23 نوفمبر 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمال في تجمع جبل البابا البدوي بالقرب من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة من ترميم المدخل الترابي الذي جرفته قبل أسبوع.

وقال ممثل التجمع عطا الله مزارعة ، إن قوات الاحتلال داهمت التجمع، ومنعته هو والعمال من ترميم المدخل الترابي، عقب استيلائها على المعدات، واحتجازها العمال لساعات.

وكانت قوات الاحتلال قد جرفت الأسبوع الماضي نحو 500 متر من الطريق الترابي لجبل البابا، وتسببت بتدمير خط المياه الرئيسي الواصل للتجمع.

وجبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريعه الاستيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـ"E1"، الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

#الاحتلال

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