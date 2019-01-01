البحرين: اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين تؤكد الدعم النيابي الثابت لحقوق شعبنا

المنامة /سما/

أكدت اللجنة البرلمانية النوعية لمناصرة الشعب الفلسطيني في مجلس النواب البحريني، موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، والالتزام بالموقف المتضامن مع حق شعبنا الفلسطيني في استعادة أرضه، والوقوف مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لفلسطين وشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف، مع لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، وبحضور عدد من النواب واعضاء اللجنة.

وأكد النفيعي أن اللجنة عبرت عن تنديدها واستنكارها للهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها أرض دولة فلسطين المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل، والتعبير عن الاستياء من موقف الإدارة الأميركية الذي يمثل الغطاء الشرعي لممارسات الاحتلال العبثية في حق الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت إلى أن اللجنة أكدت مطالبتها بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الدولية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع حد للممارسات غير الإنسانية للكيان الإسرائيلي المحتل، وما يقوم بهِ من عدوان على مقدرات وممتلكات وأراضي الشعب الفلسطيني، وما يشكله من مساس بمقدسات الأمة العربية والإسلامية.

وأكد أن اللجنة ستستمر في متابعة كافة القضايا المرتبطة بالشعب الفلسطيني ومناصرته في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتوطيد جسور التواصل مع السفارة الفلسطينية في البحرين لمتابعة المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، ثمن السفير عارف مواقف اللجنة الثابتة تجاه قضية شعبنا المناضل الذي يتعرض لأعتى سياسة احتلال وتهويد وعنصرية إجرامية اسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة الاميركية، خاصة الاعلان الامريكي الاخير الذي شرعنت اميركيا من خلاله الاستيطان غير الشرعي أصلا حسب القوانين والأعراق الدولية والمقام على الاراضي الفلسطينية بقوة وبطش السلاح والجنود، المنهوبة من أصحابها الأصليين والشرعيين، منوها ان امريكيا اختارت لنفسها ان تصطف الى جانب قطعان المستوطنين المجرمين، وهي بذلك تقوض أي فرصة لإحلال السلام في المنطقة وتدق المسمار الاخير في نعش حل الدولتين وتؤجج الصراع العربي الاسرائيلي وتقود المنطقة الى حمام دماء.

كما أكد السفير عارف أن مواقف اللجنة الداعمة لقضيتنا تتأتى ترجمة للتوجهات الملكية السامية بضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعوب العربية والاسلامية، حسبما صرح بذلك ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي اكثر من مناسبة، وثمن السفير عارف دور مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعبًا على مواقفها الثابتة في كافة المحافل والمنابر الإقليمية والدولية.