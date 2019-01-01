بأمر من وزير الامن الداخلي ..الاحتلال يغلق مؤسسات فلسطينية في القدس

القدس المحتلة/سما/

اصدر "وزير الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال الاسرائيلي قرارا باغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر.

كما اغلقت قواتالاحتلال ومخابراته مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر كما اغلقت المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه وتمركزت عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق.

وقالت مصادر مقدسية أن قوات ومخابرات الاحتلال، اقتحمت صباح الأربعاء مبنى مديرية التربية والتعليم ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، وأخلت المبنى بالكامل من الموظفين والطلبة، ثم شرعت بتفيتش الملفات والحواسيب في مقر المديرية، تزامنا مع انتشار في داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال علقت قرارا على بوابة مديرية التربية والتعليم يقضي باغلاقه لمدة 6 أشهر، كما صادرت بعض الملفات والأوراق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان بمدينة القدس، وصادرت بعض ملفاته وكاميرات المراقبة واعتقلت مديره أحمد سرور.