لويس إنريكي على بعد خطوة من العودة إلى منتخب إسبانيا

وكالات / سما /

أصبح لويس إنريكي مارتينيز قريباً جداً من استعادة منصبه السابق مع منتخب إسبانيا بعد استقالته في يونيو / حزيران الماضي بسبب المرض المؤسف الذي عانت منه ابنته.

واضطر المدرب الإسباني للاستقالة من أجل متابعة مرض ابنته التي توفت في شهر سبتمبر الماضي ، ومنذ ذلك الحين غاب عن أعين الصحافة والإعلام قبل أن يظهر في مناسبة في سباق الدراجات.

وقالت محطة “كادينا كوبي” الإذاعية الإسبانية مساء اليوم الإثنين أن لويس إنريكي قرر العودة إلى منصبه السابق ، وأن القرار باعادته إلى عمله مع المنتخب الإسباني سيصدر خلال الساعات القادمة.

وأفادت هذه المعلومات أن لويس إنريكي سيتولى مسؤولية تدريب منتخب إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 بمجرد أن يوافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على هذا الاقتراح في اجتماع سيعقد لاحقاً.

وفي هذه الأثناء ، سيستمر روبرت مورينو المدرب الحالي للمنتخب الإسباني في أداء دوره المعتاد ، والذي سيحصل على نفس المهام التي مارسها كما كان قبل الحال قبل استقالة المدرب لويس إنريكي القسرية.