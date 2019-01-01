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حيل تجعل رائحة العطر أقوى..تعرفي إليها

الإثنين 18 نوفمبر 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيل تجعل رائحة العطر أقوى..تعرفي إليها


وكالات / سما /

العطر، مسألة شخصية بامتياز. بعض السيدات يلجأن الى عطورالازهار، كعطور الياسمين أو عطور الجاردنيا أو حتى عطور زهرة الفاونيا، فيما تفضل أخريات عطور الاخشاب كخشب الصندل أو عطور العود. وثمة فئة تفضل عطور الفانيليا. إنما على تنوع عائلات العطور، يبقى هناك سمة أساسية، تميّز ذوق المرأة العربية وتحديدا المرأة السعودية وهي اللجوء الى رائحة العطور القوية والعطور الفواحة.


لذلك، في هذا التقرير نعرض لك مجموعة من الحيل البسيطة الى تجعل رائحة العطر قوية مهما كان نوعه أو تركيبة القارورة.


لا شك في ان هناك عطور خفيفة ومنعشة، تشتمل على تركيبة سريعة التبخر، تجعل العطر يختفي بعد ساعتين لا اكثر. انما ما تجهله الكثير من السيدات ان هناك العديد من العوامل التي تتسبب بتبخر العطر سريعا. لذلك نطلعك في هذا التقرير على عدد من الحيل التي تضمن استمرار العطر مدة اطول على البشرة لتستمتعي بشذاه طوال اليوم.


حيل تجعل رائحة العطر أقوى وأطول:


1. النظافة الشخصية:

 في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها مستويات جنونية، يصبح التعرق مشكلة شائعة. حتى وإن جلست ساعات طويلة وسط المكيفات، ستضطرين احيانا للخروج من الغرف والصالات المبرّدة وإن للحظات. هذا ما يتسبب بالتعرق وبالتالي يتبخر العطر بشكل اسرع. لذلك حاولي تجنب كل ما يدفعك الى التعرق.


2. البشرة المرطبة:

غالبية السيدات يعانين من بشرة جافة لاسباب مختلفة ابرزها المياه. لذلك، إن البشرة الجافة لا تتفاعل جيدا مع العطر وبالتالي هذا ما يتسبب بتبخره سريعا. أما الحل فيكمن في وضع الكريمات او اللوشن على البشرة فورا بعد الاستحمام، لكي تتمكن البشرة من امتصاص اكبر كمية ممكنة من الكريم وتسترجع الرطوبة المفقودة. هنا لا بد من الاشارة الى ضرورة استخدام إما الكريم الذي ينتمي الى العائلة العطرية نفسها وإما استخدام كريم خال من العطر وذلك لكي لا تتعارض رائحة الكريم مع العطر المنوي استخدامه على البشرة.


3. التطبيق المناسب للعطر:

من ابرز الاخطاء الشائعة التي ترتكبها السيدة او الشابة هو فرك العطر لدى وضعه إما على الذراع او العنق. فرك العطر يتسبب بتفكيك تركيبته وبالتالي تبخرها بشكل اسرع من المعتاد. اما الحل فيكمن في رش العطر وعدم فركه على الاطلاق.


4. حفظ العطر في المكان المناسب:

غالبا ما تلجأ السيدات الى توضيب العطر في صالة الاستحمام حيث الرطوبة عالية ودرجة الحرارة عالية بفعل البخار والاستحمام بمياه ساخنة. هذا ما يؤثر سلبا في تركيبة العطر فيفسد ويصبح امد حياته اقصر بكثير. في المقابل، ينصح بحفظ قارورة العطر في مكان جاف لا تتخطى فيه درجة الحرارة 20 درجة.


5. رش العطر في النقاط المناسب في الجسم:

العطر لا يرش عشوائيا، بل هناك نقاط معينة في الجسم حيث اماكن النبض، من المفترض ان يطبّق العطر عليها لكي يتبخر بشكل سلس، ويكشف عن نغماته تدريجيا فيستمر طوال اليوم.

#العطر #الرائحة

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