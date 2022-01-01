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الصين تخطط لإكمال بناء محطتها الفضائية بحلول 2022

الإثنين 18 نوفمبر 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تخطط لإكمال بناء محطتها الفضائية بحلول 2022


وكالات / سما /

قال تشو جيان بينغ، كبير مصممي برنامج الفضاء المأهول الصيني، في منتدى عقد في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين إن الصين تخطط لإكمال بناء محطة فضاء وتشغيلها بحلول 2022.

وأوضح أن المحطة صممت لتزن 100 طن وتسع ثلاثة رواد فضاء، ويمكن توسيعها إذا لزم الأمر.

وذكر تشو في منتدى قمة الصين الرابع بشأن هندسة العوامل البشرية، الذي عقد في جامعة سون يات-سن يومي السبت والأحد، أن "الهدف الرئيسي لبناء محطة الفضاء هو تمكين الصين لتصبح دولة تتقن بشكل مستقل التكنولوجيا للرحلة المأهولة طويلة الأجل في الفضاء القريب من الأرض، وتمتلك القدرة على إجراء تجارب علمية مأهولة طويلة الأجل في الفضاء القريب من الأرض والتنمية الشاملة لموارد الفضاء والاستفادة منها."

وقال إن محطة الفضاء ستبنى لتكون منصة الصين الرئيسية لبحوث علوم الفضاء، بغرض اتقان التكنولوجيات الخاصة ببناء منشآت الفضاء الكبيرة وتشغيلها والتكنولوجيات التي تضمن حياة وصحة رواد الفضاء الذين يحلقون دائما في المدار وبناء مختبر فضاء وطني."

#الصين #محطة فضائية

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