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نادي فلسطين يفوز ببطولة الأندية للشطرنج

الإثنين 18 نوفمبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي فلسطين يفوز ببطولة الأندية للشطرنج


غزة / سما /

توج فريق الشطرنج بنادي فلسطين بلقب بطولة الأندية للشطرنج للموسم الجاري 2019، محرزاً 17 نقطة و32 نقطة تجميعية، وجاء في المركز الثاني غزة الرياضي وصيفاً برصيد 17 نقطة و30 تجميعية، تاركين المركز الثالث لنادي الرباط 14 نقطة و29.5 تجميعية، وذلك في اللقاءات التي اقيمت على طاولات اتحاد المقاولين الفلسطينيين، برعاية اللجنة الأولمبية.

وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا وندية بين المشاركين، أفضت إلى نيل فلسطين كأس البطولة، بعد عروض قوية قدمها لاعبوه د. بلال المصري المصنف دولياً، وزكريا أبو صفية، وسامي أبو صفية، وخليل شرف، وعبد الله سلامة، وحققوا نقاطهم من 9 جولات، 8 فوز وتعادل واحد ، بينما مثل الرياضي، اللاعبون الدوليون شريف ضاهر أقدم المصنفين، وجهاد حسين، وخالد حميد الأعلى تصنيفًا، ومحمد أبو عصر وعماد نصر، فيما مثل الرباط:م. عماد مقداد ونجله المصنف الدولي فادي مقداد، وم. محمد عاشور، وأحمد عاشور وعبد الناصر أبو شرار المصنف دوليًا.

ونال نادي التفاح، الحصان الأسود المركز الرابع برصيد 10 نقاط مع 18.5 تجميعية، تاركًا المركز الخامس للشاطئ برصيد 9 نقاط و17.5 تجميعية، وشباب رفح سادسًا برصيد 7 نقاط و13 تجميعية، والزيتون سابعًا برصيد 6 نقاط و12 تجميعية، وأهلي النصيرات الثامن بـ5 نقاط و12 تجميعية، والدولفين بأولى مشاركاته برصيد 3 نقاط و9.5 تجميعية، والأخير نادي الجلاء بنقطتيْن من 9 جولات مع 5.5 تجميعية.

حكم البطولة: عاطف ابو زيد رئيس لجنة الحكام، والدولي صلاح جعرور، والوطني محمد الجديلي، وإداريًّا مازن أبو جبل، وفنياً وليد أبو الحسن، وخالد عز الدين، والدولي هاني طليب

#نادي فلسطين #الشطرنج

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