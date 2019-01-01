حالة الطقس: رياح شرقية باردة طيلة الأسبوع

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتأثر فلسطين اعتباراً من اليوم، وطيلة الأسبوع الجاري، برياح شرقية باردة وجافة ستؤدي لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى زيادة الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل وفي أماكن الظل في مختلف المناطق.

وأضاف الراصد الجوي أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض هذا الأسبوع لتصل إلى 6 درجات مئوية في بعض المناطق، وهو ما يعني الحاجة لاستخدام وسائل التدفئة، ولكن هذه الأجواء الباردة لن تترافق بتساقط الأمطار لأن مصدر الرياح جاف.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الرياح الشرقية حتى الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، حيث من المتوقع ان تعود الأمطار، وتشمل كافة المناطق من جديد وسط أجواء باردة، كما تشير التوقعات طويلة المدى إلى ان الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد المزيد من تدفق الرياح الشرقية الباردة جداً نحو المنطقة على فترات، وهو ما يرفع من فرص تشكل الصقيع.

وستتراوح درجات الحرارة العظمى في مدينة القدس خلال هذا الأسبوع بين 16-20 درجة مئوية، في حين ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8-12 درجة مئوية.

