  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: رياح شرقية باردة طيلة الأسبوع

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: رياح شرقية باردة طيلة الأسبوع


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتأثر فلسطين اعتباراً من اليوم، وطيلة الأسبوع الجاري، برياح شرقية باردة وجافة ستؤدي لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى زيادة الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل وفي أماكن الظل في مختلف المناطق.
وأضاف الراصد الجوي أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض هذا الأسبوع لتصل إلى 6 درجات مئوية في بعض المناطق، وهو ما يعني الحاجة لاستخدام وسائل التدفئة، ولكن هذه الأجواء الباردة لن تترافق بتساقط الأمطار لأن مصدر الرياح جاف.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير الرياح الشرقية حتى الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، حيث من المتوقع ان تعود الأمطار، وتشمل كافة المناطق من جديد وسط أجواء باردة، كما تشير التوقعات طويلة المدى إلى ان الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد المزيد من تدفق الرياح الشرقية الباردة جداً نحو المنطقة على فترات، وهو ما يرفع من فرص تشكل الصقيع.
وستتراوح درجات الحرارة العظمى في مدينة القدس خلال هذا الأسبوع بين 16-20 درجة مئوية، في حين ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8-12 درجة مئوية.
 

الأكثر قراءة اليوم

موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة في غزة والضفة 2019

وسائل إعلام إسرائيلية : "الجهاد الإسلامي" استخدمت صاروخا جديدا فاجأ إسرائيل

كتائب القسام ستنشر الليلة تفاصيل عملية الباص خلال "حد السيف"

ابو مرزوق يعلق على مدح إسرائيل حماس لامتناعها عن المشاركة في جولة القتال الأخيرة مع الجهاد

تقديرات الاحتلال : حماس من اطلقت الصواريخ الليلة وبناءً عليه تم قصف مواقعها

غزة: موقع امني يكشف خُدعة جديدة ابتكرها الاحتلال لجلب المعلومات

قيادي في الجهاد : نحن وحماس إخوة الدم والسلاح وما حدث "غمامة صيفٍ تنجلي"

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي ترد على تصريحات بومبيو التي اتهم فيها ايران بتوظيف الحركة لضرب اسرائيل..

"القسام" يكشف عن تفاصيل عملية الباص خلال معركة حد السيف

ابو حسنة: الأونروا تواجه تحديا غير مسبوق وأي خلل في عمليات أونروا "سيكون له شواهد خطيرة"

هنية

بالصور.. هنية: القسام وسرايا القدس عروة وثقى لا انفصام لها وفاتورة الحساب مع الاحتلال لم ولن تغلق

مصادر إسرائيلية تزعم أن إطلاق القذيفتين الليلة الماضية "على عكس رغبة قادة حماس"