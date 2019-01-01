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الرئيس يستقبل عائلة الكاتب الراحل اسحق بار موشيه

السبت 16 نوفمبر 2019 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل عائلة الكاتب الراحل اسحق بار موشيه


رام الله / سما /

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الكاتب اليهودي العراقي الراحل اسحق بار موشيه، بحضور رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

ورحب الرئيس، بعائلة الكاتب، مؤكدا على أنه سيقوم بإعادة طبع كتاب "الخروج من العراق" والذي ألفه الكاتب الراحل باللغة العربية.

واشار الرئيس، إلى أن اعادة طباعة الكتاب يهدف لتعريف العالم العربي بمعاناة يهود العراق وكيف تم إخراجهم من هناك، لافتا أن المخيمات التي وضعوا فيها في إسرائيل تشكل قاسم مشترك مع معاناة الشعب الفلسطيني.

ولد الكاتب اسحق بار شوميه عام 1927 في بغداد، وبدأ دراسة القانون هناك عام 1946، وفي عام 1950 هاجر إلى إسرائيل خلال الهجرة الكبرى ليهود العراق، وعام 1953 بدأ العمل في قسم البرامج العربية في دار الإذاعة الإسرائيلية.

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