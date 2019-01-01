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سفير الأردن لدى فرنسا: القدس يجب أن تكون مدينة السلام لا ساحة للاحتلال

السبت 16 نوفمبر 2019 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير الأردن لدى فرنسا: القدس يجب أن تكون مدينة السلام لا ساحة للاحتلال


باريس /سما/

 أكد السفير الأردني في فرنسا مكرم القيسي "أن مسؤولية حماية القدس وهويتها وطابعها والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها تقع على عاتقنا جميعاً".

وشدد القيسي، في كلمة الأردن التي ألقاها في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في باريس، على أن "هذا الثابت يؤكده دوما الملك عبدالله الثاني، الوصي على مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية، وتؤكده أيضا قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن ضمنها القرارات الصادرة عن اليونسكو.

وأعرب السفير القيسي خلال ترؤسه الوفد الأردني المشارك في المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 40، بحسب ما نقلته وكالة "بترا"، عن تقدير الأردن للجهود التي يبدلها المجلس التنفيذي للمنظمة وتعاطيه مع القرارات المتعلقة ببند "فلسطين المحتلة" بما فيها مدينة القدس القديمة و أسوراها، مؤكدا على أن "هذه المدينة المقدسة يجب أن تكون مدينة السلام، لا ساحة للاحتلال".

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