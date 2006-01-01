5 مشاكل تواجه قضيب الرجل بعد بلوغ سن الأربعين

وكالات/وكالات/

قد يرغب البعض منا ان تنجو بعض الأعضاء في جسده،

من مظاهر الشيخوخة والتقدم في السن

لكنك مع تقدم العمر بك سترى ان جميع اجزاء جسدك بدات تكبر بالفعل،

واهمها مشاكل تواجه قضيب الرجل “.

“أنت تستيقظ ذات صباح وتدرك انه مختلف”

هكذا تقول مادلين كاستيلانوس الحاصلة على دكتوراة في الطب،

ومؤلفة كتاب ” مشاكل تواجه قضيب الرجل ” إذن إنها عملية تدريجية، ولكن ابتداء من سن الأربعين،

تصبح التغيرات أكثر وضوحا، فماذا يعنيعندما يبدو القضيب مختلفا؟

اول علامات مشاكل تواجه قضيب الرجل : اللون

إن تصلب الشرايين، والتي تعد من المشاكل الشائعة في مرحلة الشيخوخة،

يقيد تدفق الدم، ويؤثر على القلب والدماغ والقضيب.

يقول دكتور كاستيلانوس، وهو طبيب معالج جنسي أيضا، إنه مع انخفاض كمية الدم في المنطقة،

يبدو القضيب أخف في اللون، وهذا الامر لا يدعوم للقلق طالما لديك فحوصات منتظمة،

تظهر أن كل شي آخر في حالة جيدة، وقد يتغير الجلد في كل مكان في الجسم وكذلك جلد

القضيب الذي قد يبدو مرقشا أكثر.

الحجم

الحقيقة أن القضيب سينكمش مع مرور الوقت، نتيجة انخفاض تدفق الدم والتستوستيرون،

فبحلول الوقت الذي سيصل فيه الرجل الى عمر الستينات والسبيعينيات، قد يفقد سنتيمترا ونصف.



ويوضح الدكتور كاستيلانوس: إذا كان الرجل يحمل بطنا فسيظهر القضيب أصغر دون أن يكون أصغر حجما، لان القضيب يبدا داخل الجسم،

فإذا كان للشخص دهون في البطن فانه يمتد ويمتد فوق قاعدة القضيب وبالتالي يغطيها، مما يجعله يبدو أقصر.

الحساسية

هرمون التستوستيرون يساعد في بناء الأنسجة العصبية، وعندما تبدأ مستوياته بالانخفاض سيكون هناك انخفاض مصاحب في الحساسية،

مما يجعل الوصول الى النسوة أكثر صعوبة، أيضا لن يكون الانتصاب صعبا.



يقول الدكتور كاستيلانوس:” هذه حالة من حالات الاستخدام والخسارة”.

حيث انه يمكن للرجال جماية صحة القضيب من خلال الانتصاب كل يوم، ولا يشترط أن تكون نقطة النشوة الجنسية،

لكن الانتصاب اليومي يحافظ على شكل الشرايين ويجلب تدفق الدم الى المنطقة.

انخفاض في وظيفة المسالك البولية

المشكلات التي تتعلق بالقدرة على كبح التدفق “صحة البروستاتا” حيث أنه يصيب 20% من الرجال في الأربعينيات من العمر، و50% إلى 60%

من الرجال في الستينات، و80% إلى 90% من الرجال في السبعينات والثمانينات.

وهناك اجراءات وقائية نصح فيها الدكتور “كاستيلانيوس” منها:

1. الحفاظ على الوزن الصحي.

2. المشي على قدميك: فالجلوس طوال اليوم يفرض الكثير من الضغط على البروستاتا.

3. ممارسة التمارين المعتدلة عدة مرات في الأسبوع للحفاظ على نفمة عضلات قاع الحوض.

4. مايو كلينك توصي بتمارين كيجل للرجال.

5. تناول الزنك والسيلينيوم.

6. الحد من استهلاك الكحول، لانها تزيد من تحويل هرمون تستوستيرون إلى هرمون الاستروجين ويزيد من الالتهابات في المنطقة.

من اهم مشاكل تواجه قضيب الرجل : ضعف الانتصاب “الضعف الجنسي”

يتطور الضعف الجنسي بنسبة 5% عند الرجال في سن 40، ويصل الى 15% في سن 70، وقذ يكون ذلك نتيجة مجموعة من الاسباب المجتمعة:

العادات الصحية السيئة للشريك الذكر

القلق والاكتئاب والتوتر عند الشريك

عدم الثقة الحميمة او الصراع العاطفي بين الزوجين.