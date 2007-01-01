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الامير تشارلز يحتفل بعيد ميلاد الـ71

الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامير تشارلز يحتفل بعيد ميلاد الـ71


وكالات / سما /

احتفل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ71 مع طلاب مدرسة في فندق تاج محل في مومباي.

ويشار إلى أن تشارلز يقوم بزيارة لمدة يومين للهند، تركز على التحديات الدولية مثل التغير المناخي واستدامة الأعمال التجارية.

وقام الامير تشارلز الذي كان يرتدي طوقا من الورود بقطع كعكة عيد ميلاده، وهو محاط 20 طفلا، حيث قاموا بالتصفيق وتمنوا له عيد ميلاد سعيد، بحسب ما ذكرته شبكة "ان دي تي في".

وقال مقر إقامة ولي العهد إن الأطفال قدموا بطاقة معايدة للأمير.

وتقوم منظمة خيرية تعمل مع صندوق بريطاني آسيوي، أسسه تشارلز عام 2007، بدعم تكاليف تعليم الأطفال.

وقبل احتفالات عيد الميلاد، حضر تشارلز مؤتمرا بشأن مبادرات الأعمال التجارية المستدامة مع رجال أعمال هنود.

ويشار إلى أن هذه ثاني زيارة يقوم بها تشارلز للهند خلال عامين. وكان تشارلز قد زار الهند إجماليا عشر مرات.

#الامير تشارلز

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