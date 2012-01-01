منخفض جوي يضرب فلسطين

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم إنخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي ضحل ، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الامطار التي قد تكون رعدية أحياناً فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتصبح أكثر شمولية خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء.

وفِي يوم السبت تواصل درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار أحياناً، وخاصة خلال ساعات النهار.

وفِي يوم الأحد وخلال الأيام التالية تهب رياح شرقية تزيد الإحساس بالبرودة .