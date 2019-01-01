فتح: إسرائيل تمارس الإرهاب وترتكب جرائم حرب في فلسطين

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن ما تقوم به إسرائيل هو إرهاب وجرائم حرب ضد المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين عامة وقطاع غزة الحبيب على وجه الخصوص في هذه الأيام.

وأضاف القواسمي في بيان له، اليوم الخميس، أن إسرائيل تقوم بعمليات إبادة جماعية لعائلات بأكملها، وترتكب أبشع الجرائم بحق الانسانية جمعاء، وتمعن في سفك دماء الأبرياء في غزة البطولة، مشددا على وحدة الدم والأرض والمصير، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا مناضلا في وطنه، مدافعا عنها مهما عظمت التضحيات.

ودعا القواسمي العالم بأسره الى الخروج عن هذا الصمت المريب أمام هذه الجرائم الاسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود.