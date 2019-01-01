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مانشستر سيتي يشكو حكم مباراة ليفربول للجنة الحكام

الخميس 14 نوفمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يشكو حكم مباراة ليفربول للجنة الحكام


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك اعتراضاً على أداء السيد مايكل أوليفر خلال مباراة ليفربول الماضية.

وكان السيتيزنس قد سقطوا بالخسارة على يد الريدز بهدف مقابل 3 أهداف في مباراة ملعب أنفيلد لحساب الجولة 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول أدت إلى اتساع فارق النقاط بين عملاقي الكرة الإنجليزية في الوقت الحالي إلى 9 نقاط لمصلحة الليفر، وهو فارق كبير نظراً لمرور 12 جولة فقط من عمر الدوري الأقوى والأصعب في العالم.

المدير الفني الإسباني للسكاي بلوز، بيب جوارديولا كان قد اشتكى بانفعال شديد من قرارات الحكم مايكل أوليفر، حيث طالب مسؤولو السيتي بالحصول على ركلة جزاء من لمسة يد لأرنولد مدافع ليفربول في مناسبتين، واحدة منها اكتمل فيها اللعب لتتحول إلى هدف أول لمصلحة الريدز !.

صحيفة ذا صن البريطانية الشهيرة ذكرت أن أزرق مانشستر تقدم بخطاب رسمي إلى السيد مايك ريلي رئيس لجنة الحكام الإنجليزية يوم الإثنين للشكوى من قرارات مايكل أوليفر.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن ريلي استجاب بشكل بنّاء إلى هذا الخطاب، قبيل الاجتماع المرتقب لأندية البريميرليج الـ 20 يوم الخميس القادم.

#مانشستر سيتي #ليفربول #حكم #بيب جوارديولا

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