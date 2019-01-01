الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

غزة / سما /

توصلت المخابرات المصرية إلى اتفاق تهدئة وافقت عليه حركة الجهاد الاسلامي ودولة الاحتلال بدأ سريانه منذ الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس.

وأكد مصعب البريم الناطق باسم الجهاد الاسلامي التوصل للاتفاق.

وفي التفاصيل وافقت الفصائل الفلسطينية وخاصةً حركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الخميس، على المقترح المصري الخاص باستعادة الهدوء في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر مصري أنه الفصائل وخاصةً حركة الجهاد وافقت على المقترح المصري الذي يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، والحفاظ على سلمية مسيرات العودة.

كما يقضي المقترح على أن تلتزم إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات، و وقف إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرات العودة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الموافقة على المقترح وأصبح ساريًا بالفعل اعتبارًا من الساعة الخامسة والنصف فجرًا من هذا اليوم.