  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

الخميس 14 نوفمبر 2019 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية


غزة / سما /

توصلت المخابرات المصرية إلى اتفاق تهدئة وافقت عليه حركة الجهاد الاسلامي ودولة الاحتلال بدأ سريانه منذ الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس.

وأكد مصعب البريم الناطق باسم الجهاد الاسلامي التوصل للاتفاق.

وفي التفاصيل وافقت الفصائل الفلسطينية وخاصةً حركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الخميس، على المقترح المصري الخاص باستعادة الهدوء في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر مصري أنه الفصائل وخاصةً حركة الجهاد وافقت على المقترح المصري الذي يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، والحفاظ على سلمية مسيرات العودة.

كما يقضي المقترح على أن تلتزم إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات، و وقف إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرات العودة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الموافقة على المقترح وأصبح ساريًا بالفعل اعتبارًا من الساعة الخامسة والنصف فجرًا من هذا اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

تلفزيون اسرائيلي يزعم : طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبوالعطا قبل تصفيته

مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة

المقاومة تطلق صاروخ "كورنيت" تجاه احدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

انتقادات اسرائيلية لاغتيال ابو العطا.. "إسرائيل لم تتخل أبدا عن سياسة الاغتيالات"

على ضوء التصعيد مع غزة: حزب أزرق أبيض يوافق على حكومة تناوب مع نتنياهو

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف : "الساعات القادمة حاسمة" و يدعو لضبط النفس

محدث: 8 شهداء من عائلة واحدة في مجزرة جديدة بغزة ليرتفع عدد الشهداء لـ35 شهيدا

تعقيبا على تصريحات النخالة.. الاحتلال: الهدوء سيقابل بهدوء ومطالب الجهاد تثبت نجاح العملية الإسرائيلية

النحالة

النخالة يكشف عن شروط الجهاد لـ"التهدئة" ويؤكد: سرايا القدس من تدير المعركة ضد الاحتلال

ساعات حاسمة لمساعي" التهدئة".. وجهود تبذل في القاهرة