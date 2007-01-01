  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ستحول نتنياهو إلى أضحوكة ومهزلة

أبو حمزة: نتحدى العدو أن يكشف عن حجم الخسائر التي تسببت بها صواريخ سرايا القدس

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حمزة: نتحدى العدو أن يكشف عن حجم الخسائر التي تسببت بها صواريخ سرايا القدس


غزة / سما/

كشف أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن السرايا استهدفت قلب الكيان الصهيوني بالصواريخ، والتي لو كشف عنها العدو ستحول بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو، إلى أضحوكة ومهزلة في الشارع الصهيوني.

وقال أبو حمزة في سلسلة تغريدات له على موقع تويتر:" إن العدو يفرض رقابة شديدة جداً على الواقع حتى لا يؤدي ذلك إلى خروج المستوطنين في مسيرات ضد نتنياهو ووزير حربه وتحول انتصارهم المزعوم ووهمهم الزائف إلى هزيمة ساحقة تذهب به إلى السجن بدلاً من تشكيل حكومة جديدة.

وتحدى أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن الصور والفيديوهات التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمصانع والمقرات ومنازل المستوطنين في "غلاف غزة" والمدن المحتلة التي أصيبت بإصابات دقيقة.

كما تحدى الإرهابي نتنياهو وفريقه الأمني الذي تباهى متفاخراً باغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا أن يمتلك الجرأة ليسمح لرقابته العسكرية أن تقوم بالكشف عن أسماء وصور القواعد العسكرية والإستراتيجية التي وصلت إليها نيران وحداتنا الصاروخية.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!

قناة عبرية : حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته

قناة العربية: القاهرة تجري اتصالات لمنع حرب جديدة في غزة وتحمل الإحتلال المسؤولية

ابو حمزة: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل نتنياهو والقرار الان بيد سرايا القدس

أبرز عمليات الاغتيال الإسرائيلية بغزة

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

تلفزيون اسرائيلي يزعم : طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبوالعطا قبل تصفيته

الأخبار الرئيسية

معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو

نتنياهو

انتقادات اسرائيلية لاغتيال ابو العطا.. "إسرائيل لم تتخل أبدا عن سياسة الاغتيالات"

جهود تبذل لتهدئة الوضع.. ميلادينوف: التصعيد المستمر خطير جدًا ولا مبرر لأي هجمات ضد المدنيين

ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي إلى 24 شهيدا

زياد النخالة

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة