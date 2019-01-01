الاحتلال يستهدف القطاع.. وصواريخ السرايا تضرب منزلا ومصنعا

القدس المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال انه استهدف عصر اليوم، عدة مواقع تابعة للجهاد الاسلامي منها مواقع لتخزين وانتاج الاسلحة والصواريخ تحت الارض وموقع للتدريب، بينما افاد مراسل القدس انه تم استهداف عدة اراض خالية بمناطق متفرقة من القطاع

فيما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، ظهر الثلاثاء، عن سقوط صاروخ على منزل في ما يسمى بالمجلس الإقليمي "أشكول"، في الوقت نفسه أعلنت نجمة داوود الحمراء عن تقديم العلاج لحوالي 39 إسرائيليا منذ بدء التصعيد.

وأوضحت المصادر، أن الصاروخ ألحق أضرارا مادية بالمنزل، دون أن يتسبب بإصابات في الأرواح.

وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال، أخيرا عن اطلاق صافرات الإنذار في منطقة معبر كرم أبو سالم.

وسبق، أن تسببت صواريخ المقاومة التي تطلق من قطاع غزة، باندلاع حريق كبير في مصنع داخل "سديروت".

وقالت المصادر العبرية، إن صاروخ سقط مباشرة تسبب بحريق كبير في المصنع- دون ان توضح طبيعة المواد التي يصنعها- وعلى الفور استدعيت طواقم إطفاء من محطات الإطفاء في "سديروت" وعسقلان، وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بحادث كبير يتطلب مزيدا من الطواقم للمشاركة في الإطفاء.

من ناحية ثانية، قالت نجمة داوود الحمراء إن 39 إسرائيليا تلقوا العلاج على أيدي طواقم الإسعاف، منهم 20 أصيبوا بكدمات ورضوض وكسور خلال الهروع للملاجئ، و17 أصيبوا بالصدمة، بسبب الصواريخ التي تطلقها المقاومة من داخل القطاع.