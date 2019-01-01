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الرجوب يشارك في المؤتمر الـ18 لأصحاب الأعمال العرب في البحرين

الإثنين 11 نوفمبر 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يشارك في المؤتمر الـ18 لأصحاب الأعمال العرب في البحرين


المنامة /سما/

شارك أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس اتحاد كرة القدم جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، في افتتاح المؤتمر الـ18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ويعقد تحت رعاية العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور سفير فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف.

وينظم المؤتمر اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي".

ويمثّل المؤتمر تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال، ويعتبر منبراً أساسياً يجمع كافة الجهات العربية المعنية بالاستثمار من كبار المسؤولين والرسميين، ومن الهيئات المعنية بالاستثمار وبترويجه، ومن رواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار الرقمي، حيث سيتم بالتوزاي مع المؤتمر والمنتدى تنظيم مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال".

وسيحضر الرجوب يوم الخميس المقبل مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه اليمني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

كما سيشارك غداً، ممثلا لدولة فلسطين، في أعمال المنتدى العالمي الثالث لروّاد الأعمال والاستثمار الذي يعقد بالتوازي مع مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ويتواصل لمدة يومين.

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