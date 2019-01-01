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كاتس: الأردن رفض طلبًا لإقامة حفل بذكرى اتفاقية عربة

الإثنين 11 نوفمبر 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: الأردن رفض طلبًا لإقامة حفل بذكرى اتفاقية عربة


القدس المحتلة / سما /

 قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن المملكة الأردنية رفضت طلبًا تقدمت به وزارته لإقامة حفل مشترك في ذكرى اتفاقية عربة التي وُقّعت منذ ربع قرن بين الجانبين.

وزعم كاتس في مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي الذي عقد في تل أبيب اليوم بمناسبة ذكرى توقيع اتفاقية عربة مع الأردن، أن الوضع المعقد حاليًا داخل المملكة، وكذلك العلاقات المباشرة معها، كانت السبب في رفض المملكة.

وأشار إلى أن هناك مساعٍ تبذل حاليًا لتسوية الخلافات مع المملكة بشأن أراضي الباقورة والغمر. مبيّنًا أن تلك المساعي تهدف على الأقل التوصل لترتيبات تسمح للمزارعين الإسرائيليين العمل فيها.

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