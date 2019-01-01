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الرئيس يقلد صالح القلاب نجمة القدس من "وسام القدس"

السبت 09 نوفمبر 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقلد صالح القلاب نجمة القدس من "وسام القدس"


رام الله / سما /

 قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، السياسي والإعلامي الأردني صالح حمد القلاب، نجمة القدس من وسام القدس.

وحضر مراسم التقليد، التي أقيمت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس الوزراء محمد أشتيه، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينه، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

ومنح الرئيس، السيد القلاب، نجمة القدس، تقديرا لدوره النضالي في الثورة الفلسطينية، وفي تعزيز علاقات الأخوة الأردنية – الفلسطينية، وتثمينا لمسيرته الإعلامية المتميزة في خدمة قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

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