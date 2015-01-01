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أفضل معاطف الشتاء.. كيف تنسق ملابسك بشكل صحيح؟

السبت 09 نوفمبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل معاطف الشتاء.. كيف تنسق ملابسك بشكل صحيح؟


وكالات / سما /

تمنح المعاطف إطلالة أنيقة للرجل، إلا أن كثيرين يجهلون طريقة تنسيقها مع الملابس الأخرى سواء أكانت الكاجول أم الرسمية، إليك مجموعة من النصائح السريعة؛ لاختيار موديل المعطف الذي يناسبك.

 كيف تختار معطف الشتاء الذي يناسبك؟

إذا كنت من قصار القامة ينصح بالابتعاد عن موديلات المعاطف المعقدة أو ذات التفاصيل الكثيرة.

- معطف الجلد موضة لا تنتهي خاصةً أنه يتماشى مع الملابس الكاجوال بشكل كبير، ويمنح إطلالة عملية فاخرة من دون أي تعقيدات، لذلك احرص على اقتناء قطعة واحدة منه داخل خزانة ملابسك.

- تتناسب المعاطف متوسطة الطول مع ملابس العمل بعض الشيء التي تختلف موديلاتها وألوانها، إلا أنه يظل الرمادي والأزرق الغامق أفضل الألوان لإطلالة عملية أنيقة.

- المعطف ذو الياقة العريضة من أشهر الموديلات التي يقبل عليها الشباب خاصة؛ لتنوع أقمشتها وأناقتها، ولإطلالة مثالية ينصح بتنسيق المعطف مع البناطيل ذات الألوان الداكنة.

- ينسق معطف البومبر مع القميص الأبيض والبناطيل الكاجوال ذات الألوان الداكنة، ولا ينصح بارتدائه أثناء الطقس شديد البرودة؛ كونه من المعاطف الخريفية.

- تتناسب معاطف الصوف مع الملابس الرسمية والبدلات.

 
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