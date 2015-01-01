خطيبة هيثم أحمد زكي تكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة..!

وكالات / سما /

كشفت خطيبة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، تفاصيل مكالمتها الأخيرة معه قبل وفاته بفترة قصيرة، وتوجهت بعد يومين من وفاته بكلمات مؤثرة وحزينة لجمهوره ومحبيه.

وفي منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” روت إنجي سلامة تفاصيل المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما، والتي تضمنت ما يشبه كلمات الوداع الأخير، وقالت: “هيثم آخر حاجة قالها معايا على التليفون لا إله إلا الله واستغفر الله، وقال قولي الحمد لله متشيلنيش همك”.

كما أكدت أنها تسعى إلى جمع التبرعات لحفر بئر مياه صدقة عن روحه، قائلة: “أنا بجمع صدقة جارية لهيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا، ومحطة تحلية مياه.. البئر هتكلف 170 ألف جنيه، يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد”.

واعتذرت إنجي لكل من حاول الاتصال بها أو التواصل معها، ولم تستطع الرد عليه، وكتبت: “شكرا لكل الناس اللي بتكلمني، وآسفة إني مش برد، بس اللي عايزله وعايزلي الخير بجد يساعدني أعمل الصدقة الجارية دي ليه، دي أقل حاجة أقدر أعملها له، وادعوله كتير، هو يستاهل كل حاجة حلوة، وحب الناس اللي أنا شايفاه ده، وكم الدعوات، والعمرة، والصدقات، علشان هو فعلا أطيب قلب.. ادعولي من قلبكم ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة، ويسكنه الجنة دون سابقة عذاب، ولا عتاب، ولا حساب”.

وكانت إنجي أول من انشغل على زكي بعد انقطاع الاتصال به، فتقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان إقامته وبكسر باب الشقة، عثرت على الفنان الشاب جثة هامدة داخل منزله.

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وإنجي سلامة تعمل خبيرة طاقة، وأعلنت وزكي خطوبتهما منذ عام تقريبا، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، ولم يظهرا معا في أي مناسبات عامة.

وقدّم الفنان الراحل أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم “البلياتشو”، كما شارك في أفلام “كف القمر”، “نقطة دم”، “سكر مر”، “الكنز”، “الجماعة”، “الصفعة”، “إمبراطورية مين”، “السبع وصايا”، “أستاذ ورئيس قسم”، “كلبش 2″، ومسلسل “دوران شبرا”.