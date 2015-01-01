أندير هيريرا: كرة القدم لم تكن الأكثر أهمية في اليونايتد !

وكالات / سما /

أطلق أندير هيريرا نجم خط وسط فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق تصريحاً نارياً، مُشككاً في أولويات النادي المانشستراوي.

ورحل اللاعب الإسباني المميز عن صفوف الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة أحمر مانشستر قبل رحيله، ولكنه يشعر أن النادي فقد الاهتمام بفريق كرة القدم !.

هيريرا قال في تصريحاته النارية اليوم –الجمعة- “كنتُ سعيداً جداً في هذا النادي الذي لا يُصدق. أنا ممتن للغاية للجماهير”.

وأضاف “بصراحة، كنتُ سعيداً جداً في مانشستر، ولكن في النادي، كانت هناك أوقات شعرت فيها أن كرة القدم لا تعتبر الشيء الأهم !”.

وسُئل لاعب أتلتيك بيلباو الإسباني ما إذا كان الربح هو الشيء الأكثر أهمية في اليونايتد، فقال “هذا لا يخرج من فمي”.

وتابع “لا أعرف، ولكن كرة القدم لم تكن الشيء الأكثر أهمية في مانشستر. لا أريد المقارنة، ما أشعره هو أنني هنا أتنفس كرة القدم من جميع الجهات. وأنا أحب ذلك”.