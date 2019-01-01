  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماني يتحدث عن محمد صلاح: إنه لاعب مجنون

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يتحدث عن محمد صلاح: إنه لاعب مجنون


وكالات / سما /

قال لاعب ليفربول السنغالي ساديو ماني، المديح لزميله النجم المصري محمد صلاح، في حواره مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.


وقال ماني: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء".

وأضاف: "من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بالطريقة ذاتها".

يشار إلى أنه في وقت سابق، اندلع خلاف بين ماني وصلاح، بعد الحالة العصبية التي خرج فيها الأول من الملعب خلال مباراة فريقه أمام برنلي بسبب صلاح.

وربطت الجماهير وتقارير صحفية سبب عصبية ماني برفض صلاح تمرير كرة لزميله، الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة.

ومع نهاية مباراة نيوكاسل، التي سجل خلالها ماني هدفين وصلاح هدفا في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، علق النجم السنغالي على الأزمة قائلًا: "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

#ساديو ماني #محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة

لتعزيز "الانسجام العرقي".. إجبار نساء الإيغور على النوم بجانب موظفين صينيين

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت "الكثير من المعلومات" عن داعش

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

كرهينبول : تقرير الأمين العام برأني من كافة التهم وتعرضت لضغوط سياسية أمريكية لتصفية الأونروا

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

الأخبار الرئيسية

i

القائم بامال الاونروا: عملت في غزة خلال الانتفاضة الأولى وملتزمون بتواصل عمل الوكالة بلا انقطاع

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم

هآرتس تكشف : هكذا دخل عربيد المسكوبية سليما وخرج بحالة حرجة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "مستمرون"