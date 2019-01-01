ماني يتحدث عن محمد صلاح: إنه لاعب مجنون

وكالات / سما /

قال لاعب ليفربول السنغالي ساديو ماني، المديح لزميله النجم المصري محمد صلاح، في حواره مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وقال ماني: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء".

وأضاف: "من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بالطريقة ذاتها".

يشار إلى أنه في وقت سابق، اندلع خلاف بين ماني وصلاح، بعد الحالة العصبية التي خرج فيها الأول من الملعب خلال مباراة فريقه أمام برنلي بسبب صلاح.

وربطت الجماهير وتقارير صحفية سبب عصبية ماني برفض صلاح تمرير كرة لزميله، الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة.



ومع نهاية مباراة نيوكاسل، التي سجل خلالها ماني هدفين وصلاح هدفا في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، علق النجم السنغالي على الأزمة قائلًا: "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".