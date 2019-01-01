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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه جراء اعتقال كبار ممثلي السلطة في القدس

الخميس 07 نوفمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه جراء اعتقال كبار ممثلي السلطة في القدس


القدس المحتلة / سما /

عبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها إزاء الاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وكبار ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثل الاتحاد بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الخميس، تعقيباً على اعتقال وزير القدس، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وشدد البيان على ضرورة أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين، وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.

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