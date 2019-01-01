لأصحاب الوزن الزائد.. هذا ما عليك ارتداؤه لتبدو أنحف

وكالات / سما /

كثيرًا ما يواجه أصحاب الوزن الزائد خاصة من الرجال مشكلة التألق، فلا يستطيعون ارتداء ما يجعلهم يبدون أكثر أناقة وأكثر نحافة بل وتفشل كل الطرق التي قد تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.

لذلك سنعرض لك فيما يلي بعض الطرق التي قد تساعدك على الظهور بمظهر أكثر نحافة وأكثر أناقة.

أحذية أنيقة ذات تصميم W

أدفع كل ما تستطيع دفعه من أجل شراء حذاء أنيق للغاية، فالحذاء الأنيق خاصة مع أصحاب الوزن الزائد يزيد من مستويات الأناقة الخاصة بك.

ولكي تبدو قدمك بشكل أصغر، عليك باقتناء الأحذية ذات تصميم W في منتصف أو أعلى الحذاء.

ارتداء حمالات البنطال بدلًا من الحزام

حمالات البنطال لن تحافظ على السراويل فقط، بل يمكنها أيضاً أن تجعل الرجال ذوي الوزن الزائد يبدون بمظهر أكثر أناقة، ويزيل الحاجة إلى الحزام الذي يفصل الجسم بصريًا إلى نصفين الأمر الذي يبرز سمنة الرجل؛ لذلك فإن إزالته ينحف من المظهر العام.

إذا كنت يجب أن تستخدم حزام بدلاً من الحمالات، فتأكد من أن الحزام ليساً سميكة بشكل ملحوظ وأن الحزام يطابق لون السراويل الخاصة بك، وذلك للمزج والحفاظ على مظهر خيال ممدود.

شراء ملابس تناسب مقاسك بدقة

عليك بشراء سترات بذلة أو معاطف تناسب مقاس جسمك بشكل كبير فلا تكون ضيقة للغاية، ولا كبيرة بل يجب أن تكون وكأنها فصلت من أجلك، فمكان الكتاف يكون مضبوطًا بدقة، وكذلك طول الأكمام وعرض السترة نفسها، وأن لا تقفل الازرار بأريحية.

تجنب تلك البناطيل

تجنب نهائيًا تلك البناطيل التي تمتلك التصميم الضيق في منطقة الفخذين؛ حيث إنها تزيد من حجم الفخذين، ولا تقلل منهما بل وتعيق حركتك بشكل كبير، وقد تضعك في مواقف حرجة.

وعليك أيضًا أن تتجنب البناطيل الفضفاضة من الفخدين، ولكنها ضيقة من الساقين، حيث إنها تجعلك تبدو وكأنك تشبه الدبوس برأسه ومن ثم ساقه.

لذلك عليك أن تقتني البناطيل التي تتناسق مع شكل جسمك بتجربه كل الأنواع والأشكال الأخرى حتى تصل إلى التصميم المناسب لك.

إخفاء منطقة تداخل القميص مع البنطال بالسترة

عليك بالحرص على إخفاء المنطقة التي يتقابل فيها البنطال مع القيمص ليدخل فيه بالسترة، وأنه عليك أن تبقي الأمر كما هو دائمًا خلال حضورك لأي حدث، وللحفاظ على ذلك المظهر عليك اقتناء قميص طويل بشكل ملحوظ؛ حتى يبقي بداخل البنطال مشدودًا لأكبر فترة.

الاهتمام بالإكسسوارات

عليك لفت الانتباه إلى الجزء الأكثر نحافة فيك، وذلك من خلال وضع الإكسسوارات فيها، خاصة مع المنطقة العلوية فإذا كانت هي الأنحف، احرص على وضع دبوس صدر على قميصك، أو عود من الفرنقل في الأحداث الهامة.

وإذا كانت السمنة في كل أنحاء الجسد فاستكفِ بارتداء ساعة قيمة أو الأساور الشبابية المشهورة.

ربطة عنق كبيرة

عليك ارتداء ربطة عنق كبيرة وليس الرضوخ للموضة الحالية وارتداء تلك الأنواع من ربطات العنق التي تتميز بكونها رفيعة للغاية، حيث إن ربطة العنق الكبيرة خاصة على الرجال ذوي الوزن الزائد؛ حيث إنها توجه أعين الآخرين إلى الوجه وليس الجسد، كما أنها تبدو أكثر أناقة على الرجال ذوي الوزن الزائد.