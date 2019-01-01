فينجر : زيادة الوزن سبب معاناة هازارد مع ريال مدريد

وكالات / سما /

يعتقد المدرب الفرنسي المرموق آرسين فينجر أن زيادة الوزن لدى النجم البلجيكي إيدين هازارد تُعطل من تألقه مع ريال مدريد هذا الموسم.

وانضم هازارد لكتيبة المدرب زين الدين زيدان في الصيف قادماً من تشيلسي بعد مفاوضات طويلة ولكنه عجز عن ترك بصمة كبيرة مع الفريق المرينجي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية في إسبانيا بأن هازارد كانت لديه زيادة في الوزن المثالي تُقدر بسبعة كيلو جرامات عندما بدأ الفترة التحضيرية مع فريقه الجديد.

ومن جانبه قال مدرب آرسنال التاريخي في حديثه أمس بعد مباراة ريال مدريد وجالاتا سراي: “أعتقد أننا لم نر حتى الآن هازارد الذي كنّا نعرفه في إنجلترا..إنه ليس جاهزاً من الجانب البدني بعد إصابته”.

استطرد المدرب الفرنسي : “إنه لا يقدم نفس الأداء الذي كان يُعجب الجميع ولكن أعتقد أيضاً أنه لا يتمتع بنفس الثقة التي كانت لديه عندما كان نجماً في فريق تشيلسي.. لا أعرف هازارد بشكلٍ شخصي ولكني أرى بأن معاناته ترجع إلى أسباب جسدية فقد وصل للريال وهو زائد في الوزن كما أشارت الصحف، إذا أرادت أن تجعل حصاناً يخسر السباق فيكفي أن تضع كيلو غرامين زيادة عليه”.

ولم يسجل النجم صاحب الـ28 عاماً حتى الآن سوى هدف واحد مع النادي الملكيي في 10 مباريات شارك بها في جميع البطولات.