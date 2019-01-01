وزير الاتصالات يفتتح فرع بريد عناتا شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الأربعاء، فرع بريد عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، بمشاركة نائب محافظ القدس عبد الله صيام، ومدير عام الحكم المحلي في القدس موسى الشاعر، ومدير الأوقاف في القدس ابراهيم زعاترة، ورئيس بلدية عناتا طه النعمان.

وقال سدر إن افتتاح فرع للبريد في عناتا تأكيد على السيادة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، واستمرارا لتقديم عشرات الخدمات فيها.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن سعي الوزارة لتكون دولة فلسطين عضوا كاملا في اتحاد البريد العالمي، وفتح المجال للكثير من الرياديين والعاملين في المجالات المختلفة لتصدير منتجاتهم عبر البريد الفلسطيني.

وأكد أن توفير البريد في عناتا هو حق من الحقوق التي يجب أن يستفيد منها أكبر قدر من المواطنين في البلدة والمناطق المجاورة، مثل مخيم شعفاط وبلدة حزما وقرية الزعيم.

وأشار إلى أن وزارته تعمل على تشغيل الحكومة الالكترونية لكي يتمكن المواطن الفلسطيني خلال الأيام المقبلة من الحصول على الخدمات.

بدوره، أشار صيام إلى أن بلدة عناتا شكلت كل الطيف الفلسطيني، ووقفت في مواجهة كل إجراءات الاحتلال لعزلها عبر جدار الضم والتوسع العنصري الذي جعلها أكثر اكتظاظا وأكثر معاناة.

من جهته، ثمن النعمان، دور وزارة الاتصالات في وضع مدينة القدس على سلم الأولويات، وافتتاح البريد في عناتا.

وقال إن البريد هو أحد احتياجات البلدة وجاء للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في التنقل.