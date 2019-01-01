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عشراوي تؤكد على تصميم القيادة الفلسطينية لعقد الانتخابات باعتبارها سبيلاً لإنهاء الانقسام

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تؤكد على تصميم القيادة الفلسطينية لعقد الانتخابات باعتبارها سبيلاً لإنهاء الانقسام


رام الله / سما /

 بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الاثنين، في مقر المنظمة برام الله، مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين جوليان ثوني، آخر التطورات السياسية والمستجدات على الارض بما في ذلك جرائم دولة الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا، وتحديها المتعمد للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته.

وناقشت عشراوي مع السفير السويسري، ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية مثل سويسرا، دوراً أكثر فعالية في لجم الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها من الشرعية الدولية.

كما ناقشت عشراوي مع السفير جهود القيادة الفلسطينية الحثيثة لعقد الانتخابات التشريعية وتذليل كل العقبات أمام هذا الاستحقاق الضروري، وأكدت على تصميم القيادة الفلسطينية لعقد الانتخابات باعتبارها سبيلاً لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية الفلسطينية.

وشكرت عشراوي سويسرا على الجهود التي تبذلها لدعم عقد الانتخابات وتحقيق المصالحة والارتقاء بالأداء الحكومي والرسمي بما ينسجم مع التزامات فلسطين الدولية، وبما يشمل العمل على تعديل ومواءمة القوانين مع المعاهدات الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على العلاقات المتينة التي تربط فلسطين وسويسرا، والتي ترتكز في مجملها على القيم المشتركة للمجتمع الدولي المستندة الى القانون الدولي والدولي الإنساني.

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