طبيلة يطلع رئيس الوزراء على احتياجات نابلس من المشاريع الاستراتيجية

نابلس / سما /

بحث رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، عددا من القضايا المالية التي تهم عمل بلدية نابلس.

كما طالب بالأموال المترتبة لبلدية نابلس على الحكومة الفلسطينية والبالغ قيمتها 92 مليون شيكل والمتمثلة بضريبة الأملاك، بحيث يتم تسديدها على شكل دفعات شهرية.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر رئاسة الوزراء برام الله بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ونائب محافظ نابلس عنان الاتيرة، وامين سر حركة فتح - أقليم نابلس جهاد رمضان وعضو اقليم الحركة سعيد الزبيدي.

كما قدم طبيلة عددا من مقترحات المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن الخطة الاسترايتيجية للبلدية، من بينها مشروع الصالة الرياضية المغلقة، والقصر الثقافي، والمنطقة الصناعية، والكلية المهنية، ومشاريع تعبيد شوارع مدينة نابلس، واستكمال مشروع الشارع الالتفافي الممتد من دوار الحرمين حتى الحرم الجديد لجامعة النجاح الوطنية، وإنشاء سوق خضار مركزي نموذجي.

كما ناقش الجانبان ضرورة حل مشكلة نقص القدرة الكهربائية من خلال تشغيل محطة صرة، موضحا أن شركة كهرباء الشمال تعاني نقصا في القدرة الكهربائية التي لم تعد كافية لتغطية كافة مناطق المدينة، نظرا للزيادة السكانية والحاجة الماسة لتغطية العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والمجمعات السكنية المتزايدة في الآونة الأخيرة.

بدوره، أكد الدكتور اشتية ان نابلس تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة الفلسطينية والتي تعتبرها المقياس الأساس ونموذج لباقي المدن، موضحا أن استقرارها وازدهارها ينعكس على باقي مدن الضفة.

وأضاف أنه يسعى لأن تكون نابلس عنقودا صناعيا ورافدا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد على مستوى الوطن.

وفي موضوع الكهرباء، أوضح اشتية أن هذا القطاع يقع على سلم أولويات الحكومة وسيحل في القريب العاجل.

أما بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية، فقد بين انها مشاريع مهمة وحيوية، وتؤثر ايجابا في مختلف القطاعات في المدينة خاصة الجانب الاقتصادي والثقافي، ووعد بوضعها على موازنة الحكومة للعام 2020.