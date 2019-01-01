هكذا تنتقل عدوى التينيا إليك.. وهذا أفضل علاج

وكالات / سما /

يعد مرض التينيا من أشهر أنواع العدوى الفطرية الجلدية، وهي أكثر شيوعًا بين المراهقين، وتصيب الجلد وتهدّد نضارته وجمال البشرة؛ متسببةً في تصبغ الجلد وظهور بقع حمراء أو سمراء أو بيضاء.

وتُحدث الإصابة بـ التينيا تأثيرًا كبيرًا على نفسية المريض لما تسببه من تشويه للجلد؛ ولكن طرق العلاج قد تكون سهلة ومتاحة للجميع، لذلك اخترنا لك في التقرير التالي أفضلها للتخلص من التينيا عن طريق خبراء متخصصين في الأمراض الجلدية.

علاج التينيا

وعادةً ما تظهر التينيا في أماكن مختلفة من الجسم كالرقبة، والكتفين، وتنتقل لباقي أجزاء الجسم، وهناك ثلاثة أنواع منها "تينيا القدم الرياضية، وتينيا الفخذين، والتينيا الملونة"، وتنتج التينيا فطريات تسمى المالاسيزيا بسرعة على سطح الجلد.

وعلى الرغم من عدم وجود سبب واضح للإصابة، فإنّ بعض العوامل قد تؤدي إلى تزايد نمو هذه الفطريات على الجلد، وذلك بفعل درجة الحرارة والرطوبة والتعرق الزائد.

العلاج الأفضل

وغالبًا ما تصاحب التينيا حكة مع التهابات واحمرار بالجلد، وقد تختفي البقع الجلدية في أيام الشتاء وسرعان ما تبدأ في الظهور مرة أخرى في فصل الصيف نتيجة الحرارة والرطوبة، علمًا بأنها مرض معدٍ فمن الممكن أن تنتقل العدوى عن طريق ارتداء أشياء خاصة بمصاب، أو عن طريق استخدام المراحيض العامة غير النظيفة.

وهناك عدة طرق لعلاج التينيا منها الكريمات، والمستحضرات، أو الشامبو التي يتم وضعها على الجلد، ويمكن أن يشمل أيضًا الأدوية التي تُعطى كأقراص، إذ يعتمد نوع العلاج على حجم المنطقة المصابة ومكانها وسماكتها، ومن أشهر أدوية التينيا مضادات الفطريات الموضعية (Topical Antifungals).

كما تتوافر منتجات موضعية مضادة للفطريات دون وصفة طبية تحتوي على مكونات مثل: الزنك، كلوتريمازول، ميكونازول، بيريثيون، كبريتيد السيلنيوم، تيربينافين، وكذلك هناك أدوية مضادة للفطريات (Antifungal meds) التي تستخدم في علاج الحالات المتكررة والخطيرة.

علاج التينيا بطرق طبيعة

وإضافة إلى الأدوية هناك عدة وصفات وطرق خاصة على الصعيد المنزلي لعلاج التينيا الجلدية أبرزها زيت جوز الهند، وكذلك تساعد نبتة الصبار الغنية بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة إلى حد كبير في معالجة مشلكة التينيا الجلدية بالتخلّص من الخلايا المصابة وتجديدها والحصول على بشرة صحية.

كما يمكن علاج التينيا الجلدية عن طريق الزبادي الذي يحوي بكتيريا البروبيوتيك المساعدة على محاربة الطفيليات والفطريات التي تصيب الجسم.

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علاج التينيا بأدوات منزلية

يشار إلى أنه يمكن كذلك معالجة مشلكة التينيا بالثوم الذي يتميز بخصائصه المضادة للفطريات، كما يعد زيت شجرة الشاي وزيت الزيتون علاجًا مهمًا وفعالًا لمشلكة التينيا.

وكذلك خل التفاح إلى جانب الكركم الذي يحتوي على مطهر مضاد للفطريات والبكتيريا، علاوة على الحناء، ويتم ذلك بدهن مكان الإصابة بعجين الحناء، فضلاً عن الزنجبيل وزيت الأوريجانو الذي يعد من أقوى الزيوت المضادة للفطريات.

وتستخدم أيضًا أوراق النيم في علاج العديد من الأمراض الجلدية؛ نظرًا لاحتوائها على خصائص مُطهرة ومضادات الفطريات.