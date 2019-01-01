غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "يسقط وعد بلفور"

غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان"يسقط وعد بلفور" .

و أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة "يسقط وعد بلفور"، تأكيدا منها "تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه، وبطلان هذا الوعد".



وأوضحت في بيان لها أنها "تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة، وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها، إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية، من أجل التصدي لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم".



وأفادت الهيئة بأن "المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وخطيرة، تحتاج منا إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل، يهدف إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة".



وشدد على وجوب أن تكون هذه الذكرى، "يوما للتحشيد الوطني الكفاحي المميز في جميع أماكن وجود شعبنا، ويوما للمسيرات والاعتصامات الغاضبة في مدن وعواصم العالم، وخاصة أمام السفارات الصهيونية والبريطانية".



ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة والواسعة في فعاليات اليوم، التي ستقام بعد صلاة العصر على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.