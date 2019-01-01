  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "يسقط وعد بلفور"

الجمعة 01 نوفمبر 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "يسقط وعد بلفور"


غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان"يسقط وعد بلفور" .

و أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة "يسقط وعد بلفور"، تأكيدا منها "تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه، وبطلان هذا الوعد".


وأوضحت في بيان لها  أنها "تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة، وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها، إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية، من أجل التصدي لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم".


وأفادت الهيئة بأن "المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وخطيرة، تحتاج منا إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل، يهدف إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة".


وشدد على وجوب أن تكون هذه الذكرى، "يوما للتحشيد الوطني الكفاحي المميز في جميع أماكن وجود شعبنا، ويوما للمسيرات والاعتصامات الغاضبة في مدن وعواصم العالم، وخاصة أمام السفارات الصهيونية والبريطانية".


ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة والواسعة في فعاليات اليوم، التي ستقام بعد صلاة العصر على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

كسر حاجز الصمت..وزير خارجية تونس الجهيناوي يكشف حقيقة استقالته وليس اقالته

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة

الأخبار الرئيسية

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من تطوير قدرات حماس عسكريًا

نتنياهو : "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان

الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة

الانتخابات

حماس: جاهزون للقاء وطني مع الرئيس عباس للاتفاق على خطوات ومجريات العملية الانتخابية