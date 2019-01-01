أبو لبدة: "المالية" حوّلت 10 ملايين شيكل إلى مستشفى المقاصد

القدس المحتلة / سما /

أعلن الدكتور بسام أبو لبدة، المدير العام المستقيل لمستشفى المقاصد في القدس، مساء الخميس، أن وزارة المالية حولت 10 ملايين شيكل إلى المستشفى.

وقال أبو لبدة: إن مختلف الأطراف من الحكومة الفلسطينية تواصلت مع إدارة مستشفى المقاصد ممثلة بوزير المالية الدكتور شكري بشارة ووزيرة الصحة مي كيلة ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، وأعلنوا تضامنهم ودعمهم لمستشفيات القدس، وأنهم لن يتركوها تعاني من الأزمات المالية".

وأضاف: إن وزير المالية كان يرغب في زيارة المقاصد يوم الأربعاء الماضي، ولكن لم يتمكن من ذلك، مشيراً إلى أنه سيُعقد لقاء في رام الله الأسبوع المقبل.

وتابع أبو لبدة: إن الحكومة قامت بتحويل مبلغ 10 ملايين شيكل لحساب مستشفى المقاصد من الديون المستحقة على وزارة الصحة كدفعةٍ إسعافيةٍ لمساعدة المستشفى للوفاء بالتزاماته المالية وسداد جزء من الديون المترتبة عليه.

وأوضح أن إدارة مستشفى المقاصد تتقدم بالشكر الجزيل للرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء د. محمد اشتية والوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزير المالية ووزيرة الصحة ووزير شؤون القدس، لمتابعة ملف المشاكل المقدسية، وحرصهم الشديد على استمرار التحويلات الطبية للمستشفيات المقدسية.

وأشار أبو لبدة إلى أن الحكومة كانت ملتزمة بسداد الدفعة الشهرية التي مقدارها 7.5 مليون شيكل قبل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة بسبب قرصنة سلطات الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية، وخلال هذه الازمة استمرت الحكومة بالتحويل، بحيث تم تقليص المبلغ للمقاصد إلى 5 ملايين شيكل شهرياً.

وقال أبو لبدة: إن هناك وعداً من رئيس الوزراء ومن مختلف الوزراء بزيادة الدفعة الشهرية لمستشفيات القدس اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني (شهر ١١)، وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً قبل الأزمة المالية الحالية.

ونظمت جمعية المقاصد الخيرية، الخميس، حفل غداء في فندق الإمبسادور بالقدس تكريماً للدكتور بسام يوسف أبو لبدة الذي قدم استقالته من منصبه كمدير عام لمستشفى المقاصد.

وكانت الهيئة الإدارية اجتمعت قبل أيام، ووافقت على استقالة أبو لبدة بناء على طلبه، وتم تعيين د.هيثم خالد الحسن مديراً عاماً لمستشفى المقاصد.

والدكتور هيثم الحسن سيتولى مهامه الإدارية اعتباراً من مطلع شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، وهو جراح متخصص بالجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، إضافة إلى كونه زميل كلية الجراحين الملكية في المملكة المتحدة وزميل الجمعية الأوروبية لجراحة الأوعية الدموية.

وكان د. أبو لبدة قد تولى منصب المدير العام لمستشفى المقاصد منذ شهر آذار ٢٠١٨.