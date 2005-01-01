القائم بأعمال سفارة عُمان لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده

رام الله / سما /

سلم القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى فلسطين اليوم الأربعاء أوراق اعتماده لدى السلطة الفلسطينية كأول دولة خليجية.

وأعلن مكتب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في بيان تسلمه أوراق اعتماد القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى فلسطين سالم بن حبيب بن سلام العميري خلال اجتماعهما في مدينة رام الله.

وأكد المالكي، بحسب البيان، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بي البلدين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لفلسطين في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

ونقل البيان عن العميري تأكيده أن القضية الفلسطينية هي قضية بلاده الأولى، وأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات أخرى.

وأعلنت سلطنة عُمان في حزيران/يونيو الماضي، قرارها فتح بعثة دبلوماسي جديدة على مستوى سفارة لدى فلسطين كأول دولة خليجية تقرر ذلك.

وفي سياق متصل، أصدر أمير دول الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميرياً بتعيين عزي رحيم الديحاني، سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى فلسطين.

ونقلت وكالة "وفا" عن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب قوله إن المرسوم الاميري صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح السفير الديحاني سفير دول الكويت لدى الأردن، سفيرا غير مقيم لبلاده لدى فلسطين.

وسيكون السفير الديحاني أول سفير لدولة الكويت لدى السلطة الفلسطينية.