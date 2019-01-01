بوغدانوف يبحث مع هنية إجراء الانتخابات العامة في فلسطين

غزة / سما /

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اتصال هاتفي بين بوغدانوف وهنية، أنه "تم بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الفكرة التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إجراء انتخابات بمثابة خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكد الجانب الروسي على "موقفه المبدئي الداعم لتجاوز الانقسام الفلسطيني بأسرع ما يمكن على اعتبار أنه شرط ضروري لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة بحدود عام 1967".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمد عباس أعلن خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في فلسطين، وفي وقت لاحق كلف رئيس لجنة الانتخابات بالاتصال بالقوى السياسية والفصائل من أجل التحضير للانتخابات.

وأعلنت حركة "حماس" جهوزيتها للانتخابات.