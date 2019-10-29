بعد نفى الحكومة برام الله.."غال برجر" يؤكد وبسخرية: اللقاء حدث ولكل حادث حديث وكل عجل بيجي يومه!

القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الإسرائيلي "غال برجر" من قناة "كان" العبرية، أن من حضر لقاء حل أزمة "العجول" بين السلطة الفلسطينية واسرائيل نائب عن حسين الشيخ وليس هو.

وكتب الصحفي الإسرائيلي عبرحسابه على موقع "توتير": "انا ما بديش احكي اكتر من ما نشرت بخصوص أزمة العجول اليوم ولكن، لم انشر ولم اقل أنه حسين الشيخ كان في اللقاء ومن بقرأ عبري بعرف ذلك. حكيت عن ممثل عنه (وهو نائبه ايمن قنديل)

وأكد عبر تغريته: "اللقاء امس كان جوهره موضوع العجول خلاف لما قيل هنا وهناك، لكل حادث حديث وكل عجل بيجي يومه".

وكان "برجر" كتب في تغريدة له عبر "تويتر"، إنّه "تم التوصل إلى اتفاق جزئي لحل أزمة "العجول"، بعد التواصل بين منسق الحكومة الإسرائيلية، اللواء كميل أبو ركن ، وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، يقضى بإدخال المنتجات العربية إلى الضفة مقابل حل الازمة. وسبدا ذلك خلال الاسبوع القادم.

وعلى الفور نفت حكومة الفلسطينية برام الله، الأنباء التي وردت يوم الثلاثاء عبر وسائل إعلام عبرية، بأنها وافقت على إعادة استيراد العجول من إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم في تصريح صحفي : "تابعت الحكومة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم والتي ادّعت فيها بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على اعادة استيراد العجول من إسرائيل"

وأكدت الحكومة أنها ماضية في سياسة الانفكاك الاستراتيجي التدريجي عن الاحتلال دون رجعة وذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام عبرية أنباء عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن قضية العجول.

كما ونفى حسين الشيخ وزير الشئون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ما تداولته وسائل الإعلام العبرية حول انتهاء أزمة العجول بين سلطة رام الله واسرائيل.

وأفاد "الشيخ" في تغريدة له عبر "تويتر"، أنّ "ما نشره الصحفي الاسرائيلي "غال برجر"كذب وغير صحيح ولم احضر أي اجتماع مع الاسرائيليين بخصوص استيراد العجول".