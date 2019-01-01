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السنوار يوجه دعوة الى الرئيس محمود عباس للقدوم إلى غزة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار يوجه دعوة الى الرئيس محمود عباس للقدوم إلى غزة


غزة / سما /

 وجه يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة ، مساء الاثنين ، دعوة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، من اجل الى القدوم إلى قطاع غزة.

وقال السنوار في تصريح صحفي: رسالتنا للأخ أبو مازن (الرئيس محمود عباس) أن يأتي إلينا في قطاع غزة، لنجلس سويا على طاولة واحدة، لنضع حلول لكل قضايانا ومشاكلنا.

وأضاف رئيس حركة حماس في غزة : "متأكدون أنه إذا جلسنا على طاولة واحدة سنجد الحلول لكل قضايانا".

وأكد السنوار جاهزية حركته للاحتكام إلى صندوق الاقتراع، متابعا : "سنحترم نتائجه وسنحترم خيارات شعبنا".

وأردف قائلا : "شعبنا لم يخذلنا ولا مرة من المرات. في كل مرة كان معنا أفضل مما نريد ونحن واثقين أن شعبنا دائما متمسك بثوابته. نحن جاهزون".

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