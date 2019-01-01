جنرال إسرائيلي: إيران تستطيع تحويل إسرائيل إلى منطقة منكوبة لا يمكن العيش فيها

القدس المحتلة / سما /

حذر الجنرال الإسرائيلي يتسحاق بريك في مقال نُشر مؤخرًا على مدونة "إنتاج المعرفة" على الإنترنت من التهديد الإيراني لإسرائيل، مع تركيزه على تهديد الصواريخ التي يمتلكها حزب الله.

وجاء في مقالة بريك: "وفقاً لمصادر أجنبية ذات مصداقية عالية، يمتلك حزب الله حوالي 130،000 صاروخ من جميع الأحجام، وأكثر من 10000 صاروخ ثقيل وصواريخ طويلة المدى، منها صواريخ دقيقة ومدجنة، بدقة تتراوح بين 1 و 30 مترا".

وعن مدى الصواريخ التي يمتلكها الحزب، قال بريك: "يتراوح نطاق صواريخ الحزب ما بين 350 كم إلى 750 كم، حيث إن صاروخ ذو الفقار الذي يصل مداه إلى 750 كم يستطيع ضرب إيلات من الحدود التركية السورية".

واعترف بريك بأنه "لا يوجد دولة في العالم اليوم لديها استجابة عملياتية ضد هذه الكمية من الصواريخ. يكفي 1000 صاروخ من هذا القبيل لجعل إسرائيل منطقة كارثة.. هذا جزء صغير فقط من الصواريخ التي ستصل إلى إسرائيل من إيران".

وخلافًا لكبار الضباط في السنوات الأخيرة، يرى بريك أن تهديد الصواريخ يمثل تهديدًا وجوديًا، "إنه تهديد وجودي جديد. ليست هناك حاجة للدخول إلى إسرائيل بريا. إنه يكفي لجعلها منطقة منكوبة لا يمكن العيش فيها".

وفقا لبريك، توصلت وزارة الجيش، وإن كان بشكل متأخر، إلى نتيجة بأن "القبة الحديدية" لن تكون قادرة على التعامل مع الصواريخ التي ستطلق على إسرائيل".