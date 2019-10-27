رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر أكتوبر 2019

غزة / سما /

فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة رابط فحص المنحة القطرية الـ 100 دولار لشهر أكتوبر 2019 عبر موقعها الالكتروني ، مطالباً من جميع المواطنين الاستعلام عن الدفعة الجديدة من الـ 100 دولار برقم الهوية .

هذا وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الساعات الماضية ، بدء صرف المساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 27/10/2019 م

وأكدت اللجنة في بيان لها أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، بواقع 100 $ لكل أسرة من ذوات الدخل المحدود .

وأوضحت اللجنة أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة

وبينت أنه من المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد

بدورها تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة ، بنشر في كل عملية صرف للمنحة القطرية 100 دولار رابط فحص مباشر ، يمكن من خلاله جميع المستفيدين من الفحص عن أسماء المشمولين في المنحة القطرية الـ 100 دولار برقم الهوية وتاريخ الميلاد عبر ( الرابط التالي ) ، أو موقع وزارة الاتصال من خلال ( الرابط التالي ) .

هذا وتعتبر أموال المنحة القطرية "100" الشهرية متنفساً لعدد كبير من الأسر الفقيرة داخل القطاع ، والتي تعتبر الـ 100 دولار مصدر رزقها الوحيد ، نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع من حصار وانعدام فرص العمل .

يذكر أن المنحة القطرية ، الـ 100 دولار ، تصرفها اللجنة القطرية منذ عام 2018 لأكثر من 100.000 ألف أسرة ضمن شروط معينة أبرزها أن تكون الأسرة من ذوات الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل ، ضمن خطة اللجنة الهادفة لرفع الحصار عن قطاع غزة ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية .