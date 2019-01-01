مركز عبد الشافي : إصدار 3 كتب للكاتب محسن ابو رمضان

غزة/سما/

نظم مركز د. حيدر للثقافة والتنمية حفلاً للاعلان عن اصدار ثلاثة كتب للأستاذ محسن أبو رمضان وذلك بحضور لفيف من المثقفين والكتاب والصحفيين والشباب وذلك في مقر المركز بغزة .

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من أستاذ محسن مؤلف الكتب الثلاث مشيراً بأن فكرة اصدار هذه الكتب جاء بعد ادراكه لوجود كم كبير من المقالات التي يحتفظ بها منذ عام ٢٠٠٠ حتى الآن ، الأمر الذي دفعه لتجميعها وتصنيفها في ثلاثة مؤلفات تتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وقضايا المجتمع المدني وأشار الى أن قيمة هذه الكتب تكمن في ايصالها لجيل الشباب القادم بهدف تعزيز الثقافة المعرفية لديهم والاستفادة منها في ابحاثهم ودراساتهم من أجل تعميق الثقافة المبنية على الوحدة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وأعلن عن اهداءه لهذه الاصدارات لذكرى القائد الوطني الكبير الدكتور حيدر عبد الشافي وذلك في اطار احياء الذكرى المئوية لميلاده .

من جهته تحدث الاستاذ صلاح عبد الشافي رئيس مجلس ادارة المركز عبر تقنية سكايب عن قيمة هذه الأعمال التي تشكل ومضة وفاء للراحل الكبير الدكتور حيدر مشيداً بطبيعة هذه المنجزات بما يجمعها من عناصر الوحدة والديمقراطية والعمل على انشاء وتأسيس المجتمع المدني الديمقراطي وقد وجه الشكر والثناء للاستاذ محسن على هذه الاصدارات التي أكد انها ستشكل اضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية وخاصة للطلبة والشباب من الباحثين .

و ثمن د. تحسين الأسطل نقيب الصحفيين هذا الانجاز مؤكداً على الحاجة للالتفاف حول مبادئ وقيم د. حيدر في الظروف الراهنة ، كما اشار أ. طلعت الصفدي الى ما كان يمثله د. حيدر من مظلة يجتمع الجميع تحتها من اجل الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وفي تجاوز للخلافات السياسية .

و أشار الكاتب هاني حبيب الى أن افضل قيمة وفاء للدكتور حيدر تكمن بانتاج المعرفة وتعزيزها بالثقافة المجتمعية ، كما تطرق د. عائد ياغي لأهمية السير على نهج القائد الوطني الكبير مثمناً دور المركز باحتضانه الشباب وتعزيز الثقافة الوطنية والمدنية بين أوساطهم.

وتحدث أ. محمد حجازي عن أهمية التركيز على تعزيز الثقافة والمعرفة بين اوساط الشباب وعلى ضرورة تشكيل عنوان مؤسساتي واضح للحفاظ على الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام.

وقال أ.عبدالله تايه نقيب اتحاد الكتاب الفلسطينيين في قطاع غزة عن تجربة الدكتور حيدر في المجال الثقافي واحتضانه المثقفين في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي رغم مخاطر ذلك من الحكم العسكري الاسرائيلي .

وشكر الاستاذ ناهض زقوت الكاتب وثمن هذا المنجز الكبير مؤكداً على ضرورة السير على هدى الدكتور حيدر باتجاه تعميم الوعي المعرفي بالثقافة الوحدوية والديمقراطية .

وقدم أ.بلال جادالله مدير بيت الصحافة الشكر والتقدير لمؤلف هذه الكتب مثمناً دور المركز في المجال الثقافي .

وتطرق أ. ابراهيم خشان لتجربة العمل الكتابي المشترك ابان النشاط الطلابي والشبابي في ثمانينات القرن الماضي .

وفي النهاية ثمن أ. محسن مواقف الحضور وأكد أن كلماتهم ستشكل حافزاً له شخصياً وللمركز باتجاه تكثيف الجهود من أجل تعزيز الوعي المعرفي والثقافي بالمجتمع وخاصة بين أوساط الشباب على طريق التحرر والديمقراطية والعدالة المجتمعية .