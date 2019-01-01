ديوان المظالم يبدأ مرحلة جديدة لرد الحقوق لإصحابها على قاعدة القانون فوق الجميع

غزة / سما/

أطلق ديوان المظالم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من العمل الذي يهدف إلى الوصول لكافة شرائح المجتمع ورد الحقوق لأصحابها على قاعدة القانون فوق الجميع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاعلام بمدينة غزة عقده رئيس ديوان المظالم في قطاع غزة كنعان عبيد، حيث أكد أن ديوان المظالم سيمثل محامي الحق لمن ضاع حقه من المواطنين، على اعتبار أن كرامة الإنسان وحقوقه خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي مؤسسة حكومية أو أي مسئول.

وأشار إلى أن ديوان المظالم يستقبل أي مواطن أو مؤسسة أو موظف له مظلمة على قاعدة القانون فوق الجميع، حيث يتم استقبال الشكاوى والمظالم من خلال توجيه المظلمة لذوي الاختصاص، بحيث تأخذ كل مظلمة رقم تسلسلي وملفها الالكتروني والورقي الخاص بها.

وذكر أن ديوان المظالم سيكون له تواصل وشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والمجلس التشريعي والقضاء والنيابة العامة، لافتا أننا سنمارس علمنا بنظرة شمولية بما يتوافق مع الصالح العام ومع الاهتمام بالبعد الإنساني آخذين بعين الاعتبار الواقع المعيشي للفلسطينيين من حصار وبطالة وفقر.

وأوضح أن ديوان المظالم ينظر في المظالم والشكاوى المقدمة ضد المؤسسات والهيئات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، وكذلك المظالم المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية.

وأشار عبيد أن ديوان المظالم سيصدر تقرير ربع سنوي متضمنا الشكاوى المنجزة، وكذلك المعيقات التي حالت دون رد الحقوق لأصحابها.

ونوه إلى أن ديوان المظالم لا يستقبل أي مظلمة منظورة أمام القضاء، والمظالم المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد، والمظالم التي سبق أن صدر بحقها حكم قضائي أو حكم تحكيم، والمظالم التي هي من اختصاص المجلس التشريعي، والمظالم المنظورة أمام هيئة التحكيم.