  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ديوان المظالم يبدأ مرحلة جديدة لرد الحقوق لإصحابها على قاعدة القانون فوق الجميع

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان المظالم يبدأ مرحلة جديدة لرد الحقوق لإصحابها على قاعدة القانون فوق الجميع


غزة / سما/

أطلق ديوان المظالم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من العمل الذي يهدف إلى الوصول لكافة شرائح المجتمع ورد الحقوق لأصحابها على قاعدة القانون فوق الجميع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاعلام بمدينة غزة عقده رئيس ديوان المظالم في قطاع غزة كنعان عبيد، حيث أكد أن ديوان المظالم سيمثل محامي الحق لمن ضاع حقه من المواطنين، على اعتبار أن كرامة الإنسان وحقوقه خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي مؤسسة حكومية أو أي مسئول.

وأشار إلى أن ديوان المظالم يستقبل أي مواطن أو مؤسسة أو موظف له مظلمة على قاعدة القانون فوق الجميع، حيث يتم استقبال الشكاوى والمظالم من خلال توجيه المظلمة لذوي الاختصاص، بحيث تأخذ كل مظلمة رقم تسلسلي وملفها الالكتروني والورقي الخاص بها.

وذكر أن ديوان المظالم سيكون له تواصل وشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والمجلس التشريعي والقضاء والنيابة العامة، لافتا أننا سنمارس علمنا بنظرة شمولية بما يتوافق مع الصالح العام ومع الاهتمام بالبعد الإنساني آخذين بعين الاعتبار الواقع المعيشي للفلسطينيين من حصار وبطالة وفقر.

وأوضح أن ديوان المظالم ينظر في المظالم والشكاوى المقدمة ضد المؤسسات والهيئات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، وكذلك المظالم المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية.

وأشار عبيد أن ديوان المظالم سيصدر تقرير ربع سنوي متضمنا الشكاوى المنجزة، وكذلك المعيقات التي حالت دون رد الحقوق لأصحابها.

ونوه إلى أن ديوان المظالم لا يستقبل أي مظلمة منظورة أمام القضاء، والمظالم المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد، والمظالم التي سبق أن صدر بحقها حكم قضائي أو حكم تحكيم، والمظالم التي هي من اختصاص المجلس التشريعي، والمظالم المنظورة أمام هيئة التحكيم.

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

الأخبار الرئيسية

الزهار: الدعوة لإجراء انتخابات "مجتزأة" مرفوض مطلقاً والمطلوب انتخابات عامة بشكل متزامن

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

518486C

اشتية يطلق موسم قطف الزيتون ويؤكد : منتوجنا الوطني أولوية ونسحميه

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام وقد يستشهد في أي لحظة