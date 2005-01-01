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صور.. أم أمريكية تشاهد شبحاً على هيئة طفل ينام بجوار ابنها

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. أم أمريكية تشاهد شبحاً على هيئة طفل ينام بجوار ابنها


وكالات / سما /

كانت ماريتزا سيبولز (32 عاماً) تستعد للنوم بعد أن وضعت طفلها البالغ من العمر 18 شهراً لينام على سريره، ولكنها اصيبت بالرعب عندما ألقت النظرة الأخيرة على جهاز مراقبة الطفل قبل أن تنام، لقد شاهدت شبحاً على هيئة طفل إلى جوار طفلها.

والتقطت سيبولز صورة للشاشة، وهي تعتقد أن عينيها كانتا تخدعانها، وحاولت الأم الخائفة تجاهل الصورة غير المنطقية ولكنها لم تستطع النوم.

ونشرت سيبولز على صفحتها الخاصة على “فيسبوك” صورة للمشهد العصيب، وكتبت أنها حاولت “التسلل” إلى غرفة ابنها مع مصباح يدوي للتحقق من ما كان يحدق بها على شاشة الفيديو”المونيتور”.

وقالت الأم لنفسها، وفقا لروايتها، على أن صورة الطفل الشبح قد تكون “لطخة” على قماش السرير.

ومما زاد الطين بلة، قالت سيبولز إن زوجها كان يعمل في تلك الليلة، وهكذا زاد خوفها لأنها كانت وحيدة مع طفلها في المنزل.

وأضافت الأم أنها راقبت طفلها للتحقق من أن”الشبح ” لم يكن يتحرك، واسترخت قليلاً عندما شاهدت ابنها يتحرك يمينا وشمالا بدون أذى.
وفي الصباح، اكتشفت الأم أن الشبح كان مجرد صورة لطفل على القماش، وقالت: “اتضح ان زوجي قد نسي وضع واقي المراتب عندما غير ملاءاته”، وهكذا انكشفت صورة كبيرة لوجه طفل إلى جوار سعر القماش.

وقالت الأم إن زوجها غرق في الضحك عندما أخبرته عما حدث، وأضافت: “لقد كنت على استعداد لقتله في تلك اللحظة، لقد كان هو المسؤول عن العبث بقماش السرير وترتيبه بدون رعاية”.

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