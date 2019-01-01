الاحتلال يهدد 4 سيدات مبعدات عن الأقصى بالاعتقال

القدس المحتلة / سما /

هددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 سيدات مبعدات بالاعتقال في حال تواجدهن في باب السلسلة تزامنا مع اقتحام المستوطنين "الأقصى".

وأبلغت شرطة الاحتلال المبعدات، خديجة خويص، وهنادي الحلواني، ونفسية خويص، ومادلين عيسى، أنه في حال تواجدهن قرب الباب المذكور وهو أحد أبواب المسجد الأقصى سيتم اعتقالهن.

وقالت خديجة خويص ، إن التهديد بالاعتقال يأتي بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي تشدد من إجراءاتها على دخول المصلين.

وكانت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا يوم أمس على عدد من المبعدات في منطقة باب السلسلة، عرف منهن السيدة أم طارق الداعور، وأصبت في الرأس.