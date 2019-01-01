المالكي يلتقي رئيس مكتب المفوضية السامية في فلسطين

رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بعد ظهر اليوم الاثنين، رئيس مكتب المفوضية السامية في الأرض الفلسطينية المحتلة جايمس هانون.

ورحب الوزير المالكي في مستهل اللقاء، بهانون والوفد المرافق، مشيدا بالتعاون مع بين الوزارة ومكتب المفوضية السامية. كما استعرض المالكي الجهود التي تبذلها وزارته فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والتدابير التي تقوم بها لإنفاذ اتفاقيات حقوق الانسان، بما يعزز حقوق الشعب الفلسطيني، وكرامته على ارض وطنه.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومكتب المفوضية السامية فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في دولة فلسطين، حيث قدمت دولة فلسطين تقريبًا جميع تقاريرها الأولية إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة. ويشار الى ان لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ستقوم بزيارة الى فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة شؤون المرأة.

ودعا الوزير المالكي، هانون الى مواصلة توثيق وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيدا بالبيان الذي أصدرته المفوضية فيما يتعلق بالاعتقال الإداري التعسفي للأسير سامر العرابيد، وحثه مواصلة استصدار البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، وخصاصة الاعتقال التعسفي.

من جانبه شكر هانون، الوزير المالكي على حسن الاستقبال، وثمن التعاون بين الجانبين.